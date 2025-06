Alianza Lima sorprendió al anunciar el fichaje de Sandra Ostos para el Mundial de Clubes y Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sandra Ostos fue presentada como el nuevo fichaje de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley.

El viernes 20 de junio, Alianza Lima anunció a su primer refuerzo para afrontar el Mundial de Clubes y la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. El cuadro ‘blanquiazul’ sorprendió a más de uno presentando a la atacante Sandra Ostos mediante sus canales oficiales.

Desde horas de la tarde, los ‘íntimos’ comenzaron con su campaña de incertidumbre, dando pistas con publicaciones en su cuenta de X (antes llamada Twitter). La primera fue un póster de una persona con armadura de guerrera, haciendo alusión al apodo de la voleibolista nacional.

A la par de esa fotografía, puso la siguiente frase: “Dicen que hay personas que nacen para defender un escudo”. Esto se podría vincular con el hinchaje confeso de Ostos por el ‘equipo del pueblo’. Instantes después, hizo otro post: "¿Y si Cenaida te llama?“, por la comunicación entre la deportista y Uribe, quien se desempeña como subgerenta del club.

Alianza Lima dio pistas en Twitter antes de anunciar el fichaje de Sandra Ostos.

Finalmente, Alianza Lima la presentó en su cuenta oficial. “¡Bienvenida a casa, Sandra! ¡Bienvenida Guerrera!“, escribió junto a la fotografía de la punta con la camiseta ‘blanquiazul’. Esta publicación desató múltiples comentarios de forma rápida.

"Que vengan jugadoras que aman la camiseta. Estoy seguro que Sandra se va potenciar en Alianza y dará la vida por estos colores“, ”A darle con todo Sandra Ostos hincha acérrimo de Alianza que se cumple el sueño y tendrá que demostrar con su trabajo“, y ”Vamos Sandra, a demostrar que la espera valió la pena", fueron algunas de las reacciones de los hinchas.

Sandra Ostos se convirtió en nueva voleibolista de Alianza Lima.

Sandra Ostos se despidió de Circolo

Por un lado es felicidad, por otro nostalgia y tristeza. Y es que Sandra Ostos se convirtió en un emblema de Circolo Sportivo Italiano, vistiendo sus colores durante ocho temporadas y pasando momentos malos como buenos. La ‘Guerrera’ se tomó el tiempo de agradecer al club de Pueblo Libre con un emotivo post.

"Gracias, gracias y gracias. 8 años de mi vida, de crecimiento, esfuerzo, aprendizajes y vínculos que me acompañarán siempre. Hoy me toca cerrar una etapa con el corazón lleno de gratitud. Este club fue mi casa, mi escuela y mi lugar feliz. No hay despedida que alcance… solo gracias por tanto“, escribió.

Sandra Ostos se despidió de Circolo antes de fichar por Alianza Lima.