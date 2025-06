La contundente respuesta de Jorge Fossati sobre la posible salida de César Inga de Universitario: “Me han llamado de Paraguay”

Pareciera que César Inga lleva muchos años vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes. Tal vez podría ser el fanatismo y sentimiento que tiene hacia los colores. Pero, el jugador de 23 años no deja de sorprender a todos con sus actuaciones dentro de la cancha.

El viernes 20 de junio, a horas de la noche, volvió a sellar una performance deslumbrante. Esta vez, no solo cautivó a los hinchas que estuvieron presentes en el estadio Monumental con sus cierres defensivos, sino también se animó a pasar al ataque y llevar peligro al arco de Carlos Grados.

Fue así como casi al cierre del primer tiempo, exactamente a los 41 minutos, el chimbotano intentó meter un centro, pero el aire lo favoreció y terminó introduciendo el balón en la portería de ADT para aumentar el marcador (2-0) antes de irse al descanso y anotara su primer gol con la casaquilla del club de sus amores.

César Inga pone el 2-0 para Universitario con un golazo ante ADT. GOL Perú

Su tanto sirvió para que Universitario de Deportes golee 5-0 a ADT y dé un paso importante hacia la obtención del trofeo del Torneo Apertura. Y es que ya le saca dos puntos a su máximo perseguidor y clásico rival, Alianza Lima, a falta de pocas jornadas para que finalice esta fase. Eso sin contar la diferencia de gol que tiene a comparación de sus contrincantes.

César Inga, por su parte, cerró una noche de ensueño con su primer gol y triunfo contundente de los ‘merengues’. Una vez más, demostró todas sus capacidades, desde su polifuncionalidad para ubicarse en diferentes posiciones del campo hasta su rebeldía para plantarle cara a cualquiera, ratificando que nació para jugar por el club de Ate.

César Inga anotó uno de los goles en el triunfo de Universitario sobre ADT por Liga 1 2025.

¿César Inga se va de Universitario? Fossati responde

Sus buenas actuaciones, como era de esperarse, lo han valorizado mejor en el mercado. También, le han abierto más puertas, como la de la selección peruana, con la que hizo su debut oficial en el empate 0-0 ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

A la par, muchos clubes del extranjero han comenzado a preguntar por él. Desde la Major League Soccer (MLS) le venían haciendo seguimiento, pero ya llegó la primera propuesta formal desde fuera del Perú. Olimpia, ahora dirigido por un viejo conocido de la ‘U’ como lo es Fabián Bustos, puso una oferta sobre la mesa.

Esta información de Paraguay ha generado preocupación en el hincha de Universitario, pues César Inga se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema de juego, ya sea como stopper o carrilero. Asimismo, teniendo en consideración que el vigente bicampeón del fútbol peruano está a puertas de afrontar los octavos de final ante Palmeiras de Brasil.

El técnico Jorge Fossati fue consultado por la posibilidad de que el joven defensor se marche al balompié paraguayo durante su última conferencia de prensa post victoria sobre ADT. El ‘Nonno’, fiel a su estilo, dio una contundente respuesta sobre el futuro de su dirigido.

“Puede haber interés de algún equipo, pero por lo que a mí me dice nuestro presidente, por ahora no están dadas para nada las condiciones para que él emigre”, fue lo primero que dijo. Esto, tal vez, podría estar vinculado al hecho que Olimpia quiere una cesión por un año con opción a compra.

Después, el entrenador uruguayo volvió a abordar la incógnita y señaló que no ha hablado con su futbolista. “No, son trascendidos, a mí me ha llamado la prensa paraguaya a preguntarme y nada, no es más que trascendidos, yo me guio por la versión del presidente, es la única que me tengo que guiar”.

Jorge Fossati respondió sobre la posible salida de César Inga de Universitario de Deportes para fichar por Olimpia de Paraguay.

César Inga habló sobre su posible fichaje por Olimpia

César Inga también abordó el tema sobre su probable partida a Olimpia. “La verdad no sé, eso lo ve mi representante, ahora estoy enfocado en la ‘U’, estoy bien metido en la ‘U’ para terminar de la mejor manera el Torneo Apertura y salir campeón. Es uno de mis sueños salir a jugar y poder superarme”.

De esta forma, por el momento, la salida del chimbotano no se dará y seguirá vestiendo la casaquilla del club del cual es hincha. Su objetivo será conquistar el Torneo Apertura y posteriormente luchar por clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.