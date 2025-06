César Inga podría irse de Universitario: Fabián Bustos pidió al lateral para Olimpia y ya existe oferta concreta

Benfica vs Auckland City 6-0: goles y resumen del triunfazo de las ‘águilas’ en el Mundial de Clubes 2025 El elenco de Portugal aplastó a los de Nueva Zelanda con dobletes de Ángel Di María y Leandro Barreiro, y tantos de Renato Sanches y Vangelis Pavlidis

A qué hora juega en Perú Bayern Múnich vs Boca Juniors HOY: duelo por el Grupo C del Mundial de Clubes Los ‘bávaros’ buscarán seguir firmes en el certamen mundial. Por su parte, el cuadro de Luis Advincula no quiere dejar más puntos. Conoce a qué hora será este vibrante duelo