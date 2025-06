Jorge Fossati se refirió al posible fichaje de Jesús Castillo en Universitario, y si es que llegará otro ‘9′: “No es traer por traer”

El técnico uruguayo habló de la posibilidad de que lleguen más jugadores a la 'U'. (Video: Jax Latin Media)

El Torneo Apertura todavía no ha acabado. De hecho, aún restan cuatro fechas para que culmine y entre una para previa al inicio del Clausura. Justamente, en ese tiempo, los 19 clubes de la Liga 1 podrán reforzarse y Universitario de Deportes ha sido uno de los primeros en hacerlo con el fichaje de Anderson Santamaría.

A pesar de que han sonado otros nombres, un jugador que ha irrumpido con fuerza en las últimas horas es el de Jesús Castillo, exvolante de Sporting Cristal. En ese sentido, Jorge Fossati se refirió a su posible contratación y también si es que llegará otro ‘9′ nacional.

Según explicó en conferencia de prensa, la llegada del mediocampista está en una etapa avanzada, aunque aún no se ha concretado. “(Jesús Castillo) es una de las posibilidades. Por lo que sé, se ha avanzado bastante, pero no hay más que eso”, afirmó el técnico, dejando claro que, si bien las conversaciones han progresado, todavía no existe un acuerdo definitivo.

La mitad de la cancha de la ‘U’ ha sido objeto de análisis tras la incógnita de conocer el relevo de Rodrigo Ureña y las dudas sobre Jorge Murrugarra, por lo que existe la necesidad de fortalecer la zona de recuperación y distribución. La posible llegada del canterano de Cristal responde a la búsqueda de un futbolista con experiencia internacional y capacidad para aportar equilibrio en el esquema de Fossati, que lo conoce de su paso por la selección peruana en 2024.

Y en cuanto a la participación de Jesús Castillo en Gil Vicente, disputó 18 partidos en la última temporada, aunque no ha podido afianzarse en el once titular para el DT César Peixoto.

Jesús Castillo ha perdido protagonismo en Gil Vicente de Portugal, que buscaría su salida. - créditos: IMAGO

Jorge Fossati subrayó que la directiva y el comando técnico de Universitario no buscan sumar refuerzos sin un análisis previo: “No se trata de amontonar jugadores, sino de si hay disponible alguna posibilidad que refuerce el plantel”.

Jorge Fossati sobre la posibilidad de fichar a un delantero centro en Universitario

En relación a la posibilidad de incorporar un delantero centro peruano, Jorge Fossati fue enfático al señalar que el club mantiene una postura prudente. “¿Un ‘9′ nacional? Por ahora lo hemos ido manejando con los directivos con cautela”, explicó el entrenador, quien reiteró que la prioridad es encontrar un jugador que realmente aporte al equipo y no simplemente sumar nombres a la plantilla.

El último en ser nombrado fue Luis Ramos, aunque su elevado coste y las complicadas negociaciones entre Universitario, Cusco FC y América de Cali hicieron que se vuelva una operación utópica.

Jorge Fossati convocó por primera vez a Luis Ramos a la selección peruana y ahora ha tomado mayor protagonismo en América de Cali. - créditos: FPF

Jorge Fossati sobre el fichaje de Anderson Santamaría en Universitario

El ‘Flaco’ también se refirió a la reciente llegada de Anderson Santamaría, defensor central con experiencia en el fútbol mexicano (Puebla, Atlas y Santos Laguna). Dejó claro que ningún refuerzo tiene asegurada la titularidad en el equipo: “Tampoco Santamaría, que ya está acá o el que pueda venir, viene con la camiseta de titular puesta. Acá hay que venir a trabajar todos los días y ganarse una posición”.

Ahora, la incorporación de polifuncional jugador ha sido valorada positivamente por el comando técnico. También lo conoce de su etapa en la ‘bicolor’, de ahí que sabe lo que le puede aportar.

Eso sí, el ‘charrúa’ insistió en que el club no debe dejarse llevar por la presión de fichar grandes nombres sin considerar la realidad institucional. “Sin duda, Santamaría es un muy buen refuerzo para Universitario. En otras posiciones lo mismo, si encontramos y está dentro de las posibilidades de Universitario, y no soñar con ‘chanchos gordos’, hay que ver lo que se puede. Y si no se puede traer refuerzos, no traer por traer ni para amontonar”, añadió.

Santamaría se suma a una nueva aventura en Ate. | VIDEO: Universitario