Piero Quispe protagoniza altercado con sus compañeros de Pumas UNAM: el enojo del peruano tras derrota ante Tigres por la Liga MX

Piero Quispe discutió con sus compañeros del Pumas. Crédito: Mexsports

El sábado 19 de marzo, Pumas UNAM visitó a Tigres por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga MX. El cuadro capitalino, en el que milita el peruano Piero Quispe, cayó por 2-1 en el Estadio ‘El Volcán’. Pese a la derrota, el conjunto universitario se clasificó a los Play-In por el empate de las Chivas de Guadalajara frente a Atlas.

Al final del encuentro, los jugadores de Pumas se enfrascaron en una discusión que afortunadamente no pasó a mayores. El hecho tuvo como personaje principal a Piero Quispe. El nacido futbolísticamente en la Academia Chumpitaz ingresó al campo de juego a los 88 minutos y mostró una actitud inusitada en su personalidad.

El ex Universitario de Deportes fue captado recriminándole a su compañero Pablo Bennevendo. Inmediatamente, sus compañeros se acercaron a tranquilizar al peruano, mientras que el mexicano se alejaba y solo atinó a levantar la mano en señal de restarle importancia al reclamo de Quispe.

El futbolista peruano expresó su enojo tras la derrota de su equipo en Liga MX y tuvo una fuerte discusión con Pablo Bennevendo. (Video: Difusión)

El capitán del equipo, el brasileño Nathan Silva, se percató del incidente y se acercó para detener el peruano, quien seguía hablándole a Bennevendo. Finalmente, Quispe se fue a los vestuarios junto al panameño Adalberto Carrasquilla.

En la conferencia de prensa post partido, el DT del cuadro capitalino, Efraín Suárez, se refirió sobre el hecho de que sus jugadores discutan: “Es fútbol, qué bueno que les interesa y que se reclamen, imagínate si no les importara; me encanta, me encanta mi equipo”, inició el estratega ‘azteca’.

“Me encanta que se ‘puteen’ entre ellos porque eso quiere decir que les interesa y obviamente es fútbol, los que entendemos y sabemos de esto, es parte de esto”, agregó Suárez.

Aug 7, 2024; Vancouver, British Columbia, CAN; Pumas UNAM defender Pablo Bennevendo (2) reacts after defending against Vancouver Whitecaps FC midfielder Sebastian Berhalter (16) during the first half at BC Place. Mandatory Credit: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

<b>Pumas, clasificado a los Play-In</b>

El equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México finalizó la primera fase del Torneo Clausura en la décima casilla con 21 unidades. Esta posición le permite acceder a los Play-In del campeonato; es decir, deberá jugar al menos dos partidos para disputar los cuartos de final.

Los Play-In se juegan en tres encuentros: 7° vs 8° y 9° vs 10°. El ganador del primer encuentro clasifica directamente a los cuartos de final; mientras que el perdedor del primer compromiso se medirá con el ganador del segundo partido (9° vs 10°).

Play In, al momento:

Play In 1: Pachuca vs Monterrey

Play In 2: Juárez vs Pumas

Play In 3: Perdedor Play 1 vs Ganador Play In 2

Pumas UNAM se quedó con el último cupo a los Play-In a pesar caer con Tigres. Chivas de Guadalajara, si ganaba su encuentro, clasificaba. Sin embargo, el ‘Rebaño Sagrado’ igualó a uno en su visita a Atlas en el clásico tapatío y quedó fuera de competencia. El estratega universitario resaltó el torneo hecho por su equipo e indicó que su clasificación no se debe a que las Chivas no sumaran de a tres.

“Llegamos al último partido con la oportunidad en nuestras manos, no de nadie más, después el partido y las circunstancias dan otra. Estamos ahí no por Chivas, sino por nosotros, hicimos 11 puntos en siete partidos cuando teníamos 11 puntos en 11 partidos. Estamos por nosotros, no por nadie más, con mucha ilusión, pero tranquilos entendiendo que hay que mejorar y a ver para qué nos alcanza”, declaró el exfutbolista de América y Monterrey.

Tigres y Pumas chocarán en actividad de la última jornada del Clausura 2025. (X/Pumas)

<b>El presente de Piero Quispe en Pumas </b>

Piero Quispe no ha podido consolidarse como titular desde la llegada de Efraín Suárez. En la actual temporada, el peruano ha tenido acción en la Liga MX y la CONCACAF Champions Cup. Entre el torneo doméstico y el internacional, el seleccionado nacional disputó 39 encuentros, donde anotó cuatro tantos y brindó una asistencia.