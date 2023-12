Piero Quispe, anunciado como refuerzo en Pumas UNAM con estrambótico apelativo

Piero Quispe, considerado como una verdadera apuesta en El Pedregal. - Crédito: Pumas UNAM

Los Pumas UNAM de la Liga MX han hecho oficial la contratación del peruano Piero Quispe como el primer refuerzo para el Torneo Clausura 2024. Ha llegado procedente de Universitario de Deportes, donde se consagró campeón de la Liga 1 toda vez que se hizo acreedor del MVP de la temporada, y se mantendrá en El Pedregal hasta el 2026.

Mediante una publicación en sus redes sociales, los ‘auriazules’ le dieron la bienvenida a su nuevo mediocentro, a quien le signaron un curioso apelativo: “La joya de Sudamérica llega a Pumas”. “Con solo 22 años de edad, Piero Quispe acaba de coronarse campeón de Liga en su natal Perú y fue elegido como el mejor jugador de la primera división de su país”, añadieron.

En esa frecuencia, Pumas UNAM sumó: “Ahora forma parte del azul y oro para sumar su talento y creatividad a nuestro equipo y juntos conseguir muchas victorias. Bienvenido a tu nueva casa”.

Piero Quispe, el primer refuerzo del auriazul para el Clausura 2024. - Créditos: Pumas UNAM

¿Cuáles fueron las impresiones de Piero Quispe al llegar al Distrito Federal de México?

Una vez que aterrizó en el aeropuerto internacional Benito Juárez, Quispe fue asediado por demasiados medios de comunicación que buscaban contar con sus primeras declaraciones. Piero no eludió a la prensa y respondió cada una de las interrogantes.

“Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, eso se gana con trabajo. No por venir de Perú, me van a querer, me van a tener que ver jugar”, indicó asegurando que su meta es “jugar el máximo tiempo posible en el extranjero y voy a trabajar, tengo que ser fuerte mentalmente y físicamente”.

Al ser consultado sobre sus conocimientos en cuanto a Pumas UNAM, indicó que “es un club con bastante historia, que tiene una gran hinchada, pero voy a trabajar, voy a dar todo de mí para así poder lograr cosas con el club. Como todo jugador, ser campeón. Vengo a dar todo de mí, con mucho trabajo y sacrificio, y con trabajo lo puedo lograr”.

Piero Quispe dio sus primeras palabras como jugador de Pumas desde México. (TV Azteca Deportes)

Piero Quispe, el mejor de la Liga 1 2023

Antes su presencia no tenía mucha relevancia, pero él mismo se encargó de capturar el protagonismo que hoy tiene a pulso. A sus 22 años, Piero Quispe no solo se convirtió en una figura indiscutible en Universitario de Deportes, sino que también se afianzó como el mejor jugador del torneo local.

Tras una gran temporada, el prometedor volante fue elegido el mejor futbolista de la Liga 1 2023 en la reciente gala de premiación que tuvo lugar en la Videna. No es para menos. Sus buenas actuaciones a lo largo del año con la ‘U’ le respaldan.

De hecho, este es el año en el que más actividad ha tenido. Jugó un total de 42 partidos entre el campeonato local y la Copa Sudamericana, acumulando 2.946 minutos en cancha, de acuerdo a la data del portal especializado Transfermarkt.

Piero Quispe, mejor jugador de la Liga 1 2023, continuará su carrera en Pumas de México - Crédito: LFP

En sus registros personales, figuran seis goles y dos asistencias en este 2023 con Universitario, pero más allá de sus números, se le reconoce haber sido pieza fundamental en el título que cortó una sequía del elenco ‘crema’ de 10 años sin campeonar.

Precisamente, su gran nivel le permitió, entre otras cosas, debutar oficialmente con la selección peruana, bajo el mando de Juan Reynoso. Quispe se estrenó en las Eliminatorias 2026, disputando los partidos frente a Bolivia y Venezuela en la fecha doble de noviembre. Ahora, todo indica que seguirá acumulando experiencias importantes con la ‘bicolor’ de la mano de Jorge Fossati, quien ya le conoce bastante bien.