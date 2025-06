Erick Delgado culpó a Juan Reynoso de la eliminación de Perú del Mundial 2026 y afirmó que Ricardo Gareca debió seguir: “Una calamidad”

El exarquero recordó al 'Cabezón' tras eliminación de Perú del Mundial 2026. (L1 Max)

La selección peruana empató 0-0 con Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas y prácticamente está fuera del Mundial 2026. Y es que quedó a seis puntos de Venezuela, que tiene una mejor diferencia de gol, a falta de dos compromisos por disputarse.

Erick Delgado, exportero de la ‘bicolor’, opinó sobre el nuevo fracaso de la escuadra nacional en la última edición del programa L1 Radio. “Ya estamos eliminados, Perú está descalificado, hay que sacar cosas positivas seguramente alguna que otra, pero no podemos decir defendemos bien porque no hay que mentir a la gente, el fútbol, el alma del fútbol, lo que hace que ganes partidos, son los goles, y nosotros no tenemos gol”.

El exguardameta de Sporting Cristal culpó a Juan Reynoso de la eliminación de la escuadra ‘incaica’ de la Copa del Mundo. El estratega nacional estuvo al mando de la ‘blanquirroja’ en el arranque de las clasificatorias y dirigió 6 compromisos, sin poder ganar ninguno.

“Todo este desastre que ha sido esta Eliminatoria lo empezó Juan Reynoso, el nombre propio, si nosotros escogimos mal desde un principio, Juan Reynoso no tuvo que haber sido técnico de la selección, nos compramos algo que no es, eso hay que decirlo. Óscar Ibáñez medianamente, ha hecho magia con lo que tenemos, ha hecho más que los dos técnicos que estaban antes, no es culpa de él”, manifestó.

Delgado añadió que “el día que escogimos a Juan Reynoso, ese día comenzamos a perder las Eliminatorias, comenzamos a perder el camino al Mundial, no fue malo, nunca en mi vida había visto que taparan el entrenamiento, acá no vamos a mentir”.

Instantes después, el excancerbero y ahora panelista deportivo recordó su reacción el día que Juan Carlos Oblitas y Agustín Lozano presentaron a Juan Reynoso como nuevo entrenador de la selección peruana. Asimismo, puso en duda su capacidad como estratega.

“Los cuatro estábamos cuando escogieron a Juan Reynoso, qué les dije yo, off récord les dije que iba a pasar, una calamidad, una calamidad, las cosas como son. Yo te puedo decirte que es un buen técnico desde lo táctico, en clubes, buen técnico en la práctica, capaz tiene buenos conocimientos, pero una cosa es ser buen técnico en la práctica y otra llevarlo a la cancha”, cerró.

Ricardo Gareca debió quedarse en la selección peruana

Por otro lado, Erick Delgado afirmó que Ricardo Gareca debió continuar al mando de la selección peruana. “Tuvo que haber un estudio de alguien que podía seguir, por último no lo querías, escoge a alguien que siguiera con lo mismo”.

El ‘Loco’ argumentó que el ‘Tigre’ -a pesar de fracasar con la selección de Chile recientemente- pudo seguir para que lidere el recambio generacional en la ‘bicolor’ por su conocimiento del medio local y sus jugadores.

“Hicimos mal en la elección, creo que también, no estoy defendiendo el proceso de Gareca, porque hoy se queda afuera con Chile, te estoy diciendo que hubiera seguido el proceso o alguien parecido para que se dé el recambio, más que una idea, el recambio generacional hubiera sido menos brusco, ahora vamos a tener que hacerlo bruscamente”, apuntó.

El exportero afirmó que el recambio generacional pudo darse con el 'Tigre'. (L1 Max)

Próximo partido de la selección peruana

La selección peruana enfrentará a Uruguay como visitante en la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Por ahora, solo se ha confirmado que el encuentro se disputará en septiembre y, con alta probabilidad, tendrá lugar en el estadio Centenario de Montevideo. Aún queda pendiente que la Conmebol oficialice la fecha y el horario del partido.