Presidente de la ANFP dejó contundente mensaje tras la salida de Ricardo Gareca de Chile: “Era el mejor del mercado, pero no funcionó”

El presidente de la ANFP dejó contundente mensaje sobre la partida del 'Tigre'. (TNT Sports)

La selección de Chile quedó fuera del Mundial 2026 luego de su derrota 2-0 ante Bolivia en la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. A la par, el argentino Ricardo Gareca fue destituido de su cargo como entrenador de la ‘roja’, a falta de dos jornadas para finalice esta competición.

Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), rompió su silencio post caída y se refirió a la salida del popular ‘Tigre’. El directivo comenzó señalando que el estratega argentino fue la mejor opción en su momento.

“La derrota con Bolivia en Santiago ese fue el inicio de la no clasificación y eliminación nuevamente con Bolivia, un justo ganador en la cancha, se terminó el proceso, el ciclo que iniciamos con mucha fe, con Ricardo, buscamos los técnicos que habían con experiencia internacional, especialmente a nivel de selecciones, la mejor carta siempre fue Ricardo para poder representar las ilusiones que tenía todo el pueblo, empatizo con la tristeza de todo el pueblo”, expresó.

“Traer un técnico que nos clasifique, la autocrítica que uno puede hacer, es que no resultó el proyecto de un técnico que queríamos todos, que era el mejor del mercado en su momento, con experiencia internacional, y no resultó. Esa es la autocrítica que podemos hacer nosotros, no funcionó”, agregó minutos después.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, dejó contundente mensaje tras la salida de Ricardo Gareca de Chile.

Asimismo, Milad descartó que la partida del ‘Flaco’ no se haya dado antes por el factor económico. “Yo creo que es un tema de rendimiento, está a la vista, no pudimos concretar un juego estable, no pudimos tener partidos que eran ganados históricamente por nosotros, no lo pudimos concretar, este es un recambio, vienen jugadores jóvenes con proyección internacional, que confiamos en ellos que van a hacer partícipes en las Eliminatorias 2030″.

Eso sí, Pablo Milad dejó en claro que la directiva de la ANFP le dio todas las facilidades a Ricardo Gareca y su comando técnico para que cumpliera el objetivo: remontar el presente de la selección ‘mapocha’ y clasificar al Mundial de Norteamérica 2026.

“La función del dirigente es facilitar y minimizar las variables que tienen los cuerpos técnicos, esa es la función que hemos hecho, hemos dado todo lo que ha solicitado el cuerpo técnico, todos los equipos técnicos, el grupo de profesionales, esa es la función del dirigente, más allá de los jugadores, del entrenador y de los resultados”, sentenció.

El DT no aceptó preguntas y solo se despidió de los chilenos. (Video: Movistar Deportes).

¿Quién será el nuevo DT de Chile?

Por otro lado, Pablo Milad fue consultado por el sucesor de Ricardo Gareca en el banquillo de la selección de Chile. El mandamás de la ANFP dio detalles del proceso que se realizará para nombrar al nuevo entrenador de la ‘roja’ para los dos partidos restantes en las Eliminatorias 2026.

“Vamos a concretar el gerente de selecciones, vamos a ver una comisión, también hay asesores externos que nos van a asesorar quién es la mejor opción, hay partidos que cumplir, dos partidos de clasificatorias y tenemos que enfrentar esos, también lo que viene, que es un proyecto para las Eliminatorias 2030, que comienzan en marzo o junio del 2027″, apuntó.

La selección de Chile tendrá dos compromisos más para limpiar un poco la mala imagen que dejó en esta edición de las clasificatorias sudamericanas. Primero, visitará a Brasil en la fecha 17 y después recibirá a Uruguay en la jornada 18.