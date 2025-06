Partidos de hoy, jueves 12 de junio de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 12 de junio: programación, canales TV y resultados en vivo.

Luego de dos semanas cargadas de fútbol por las Eliminatorias 2026, regresa la acción en los diferentes campeonatos de Sudamérica. Este jueves 12 de junio, habrá distintos partidos en Brasil, Colombia, Chile e inclusive Perú.

La Liga 1 comenzará con la fecha 15 del Torneo Apertura con un duelo en el norte del país. Alianza Atlético recibirá a Comerciantes Unidos en el Campeones del 36, en lo que será un enfrentamiento entre dos clubes con diferentes realidades y objetivos.

Los ‘churres’ marchan cuartos y con un triunfo podrían convertirse en los líderes de la tabla momentáneamente. Mientras que las ‘águilas cutervinas’ son penúltimas y urgen de una victoria para alejarse de la tan peligrosa zona de descenso. Serán tres puntos muy peleados en Sullana.

En el Brasileirao, se llevarán a cabo muchos cotejos por la jornada 12. Uno de los más atractivos es el Corinthians vs Gremio, ambas escuadras que se posicionan en la mitad de la tabla y quieren trepar casillas para meterse en la pelea por el certamen doméstico.

Cabe señalar que el ‘timao’ no podrá contar con una de sus principales figuras, André Carrillo. El peruano jugó la última fecha doble de las clasificatorias sudamericanas al Mundial 2026 con la ‘bicolor’ y recién se reincorporó el pasado miércoles al cuadro encabezado por Dorival Júnior.

André Carrillo no jugará el Corinthians vs Gremio tras la fecha doble de las Eliminatorias 2026.

A diferencia de la ‘Culebra’ Carrillo, el peruano Luis Ramos fue considerado por América de Cali para el choque ante Deportes Tolima en condición de local. El delantero también sumó minutos con Perú ante Colombia y Ecuador y ahora afrontará un nuevo reto en el balompié ‘cafetero’.

Luis Ramos fue convocado en América de Cali para medirse con Deportes Tolima.

Partidos de la Liga 1

- Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Municipal Campeones del 36 / Liga 1 Max y Liga 1 Play)

Partidos del Brasileirao

- Bragantino vs Bahía (17:00 horas / estadio Cicero de Souza Marques / Zapping TV)

- Vitória vs Cruzeiro (17:00 horas / estadio Manoel Barradas / Zapping TV)

- Fortaleza vs Santos (17:30 horas / Arena Castelao / Zapping TV)

- Gremio vs Corinthians (18:00 horas / Arena do Gremio / Zapping TV)

- Atlético Mineiro vs Internacional (19:30 horas / Arena MRV / Zapping TV)

- Sao Paulo vs Vasco da Gama (19:30 horas / Morumbi / Zapping TV)

Partidos del fútbol chileno

- Deportes Iquique vs Colo Colo (19:00 horas / estadio Tierra De Campeones Iquique / TNT Sports)

Partidos del fútbol colombiano

- América de Cali vs Deportes Tolima (18:20 horas / estadio Olímpico Pascual Guerrero / RCN y Win)

- Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional (20:20 horas / estadio Nemesio Camacho El Campín / RCN y Win)

Partidos del fútbol uruguayo

- Cerro Largo vs Montevideo Wanderers (17:00 horas / estadio Municipal Arq. Antonio Eleuterio Ubilla / GolTV y Disney Plus)

Partidos de la MLS

- New York City vs Atlanta United (18:30 horas / Yankee Stadium / MLS Season Pass on Apple TV)

Partidos de la Eurocopa Sub 21

- Ucrania vs Dinamarca (11:00 horas / Futbal Tatran Arena / Disney Plus y UEFA.tv)

- Chequia vs Inglaterra (14:00 horas / DAC Stadion / Disney Plus y UEFA.tv)

- Finlandia vs Países Bajos (14:00 horas / Kosická futbalová arena / Disney Plus y UEFA.tv)

- Alemania vs Eslovenia (14:00 horas / Stadión pod Zoborom / Disney Plus y UEFA.tv)