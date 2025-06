Mundialista chileno explotó contra Ricardo Gareca tras quedar fuera de Copa del Mundo 2026: “Terco, se burló de nosotros”

Marcelo Vega cuestionó al 'Tigre' luego de la derrota ante Bolivia que le costó la clasificación a la 'roja'. (TNT Sports Chile)

La selección de Chile no irá a un Mundial por tercera vez consecutiva. La ‘roja’ cayó 2-0 ante Bolivia en El Alto con goles de Miguel Terceros y Enzo Monteiro, y quedó fuera de la máxima cita a falta de dos jornadas para que finalicen las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

A raíz de este nuevo fracaso, un mundialista chileno salió al frente para arremeter contra el técnico Ricardo Gareca. El exmediocampista Marcelo Vega -que participó de Francia 1998- utilizó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para decir lo siguiente:

“No puedes esperar mucho de un entrenador que los últimos 23 partidos, contando Vélez Sarsfield, solo ganó 2. Un tipo confundido, entregado, terco, se burla de nosotros, se burló de nosotros cuando empezó a decir que quiere estar cuatro años más, se pone a tomar mate al costado de la cancha con su hijo, entonces eso demuestra que no está trabajando, que no está comprometido, que debe haber un compromiso con nuestra selección, y los reflejos se ven en cancha, en el juego”, comenzó.

‘Tobi’ Vega añadió que la versión mostrada de la escuadra ‘mapocha’ ante Bolivia fue producto de la postura de Gareca al conocer que ya se iba de su cargo desde fechas atrás.

“No solo ahora, son los jugadores que tú llamas para esto, que tú preparas, estaba muy confundido, estaba muy entregado, estaba esperando que terminara este partido, él lo sabía, (Pablo) Milad también lo sabía, sabían que se iba a ir, era un tema económico, lamentablemente no se pudo ir antes, para hacer algo más, porque tenemos los jugadores”, expresó.

A la par, el exintegrante de la ‘roja’ solicitó que la salida de los futbolistas que pertenecieron a la ‘generación dorada’, la cual ganó dos ediciones de la Copa América y fue al Mundial en varias oportunidades, entre ellos Alexis Sánchez y el mismo Arturo Vidal.

“Creo que la generación dorada debe dar un paso al costado, dieron lo que tenían que dar, se deben retirar bien para que queden en la mente de la gente y no quede esta imagen, que vengan los de atrás, los que tienen condiciones, le vamos a dar estos dos partidos y los cuatro años que vienen, pero hay que traer un técnico que trabaje, esté comprometido y sea capaz", acotó.

Marcelo Vega cerró cuestionando a Ricardo Gareca una vez más. “Este técnico no fue capaz, se burló de nosotros, esa es la rabia que tengo, porque se burló de nosotros, está el reflejo en la cancha, con los jugadores que puso hoy día”.

Ricardo Gareca se va de Chile

Luego de la derrota ante Bolivia, Chile quedó fuera de la Copa del Mundo y Ricardo Gareca también dejó su cargo en medio de múltiples críticas de la prensa, la cual lo califica como el peor técnico de la historia de la ‘roja’.

El exseleccionador de Perú se despidió en conferencia de prensa con sentidas palabras. “También es un golpe duro para mí, en mi carrera deportiva, del cual me voy a tener que levantar, Chile también se tendrá que levantar en un futuro, eso era lo que quería decirles, no voy a responder ninguna pregunta porque no tiene sentido”.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a la partida de Ricardo Gareca y explicó que todavía no van a elegir a un nuevo entrenador de Chile. Eso sí, no descartó que se establezca a un estratega interino para los dos partidos que le faltan en las Eliminatorias 2026.