DT de Regatas Lima reveló insólito presagio previo a la final perdida ante Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025

Horacio Bastit analizó temporada de Regatas Lima y la final ante Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025

La temporada 2024-2025 de la Liga Peruana de Vóley llegó a su fin con la obtención del bicampeonato por parte de Alianza Lima luego de vencer en tres duelos a Regatas Lima en el Polideportivo de Villa El Salvador.

El cuadro ‘celeste’ forzó el extra game en el segundo juego al igualar la serie 1-1 tras caer en la primera definición del título nacional. No obstante, en el partido definitorio cayó sin atenuantes ante el cuadro ‘blanquiazul’ que defendía su corona y repetía su consagración por segundo año consecutivo.

El presagio negativo de Horacio Bastit

Horacio Bastit, entrenador de Regatas Lima, analizó la campaña de su equipo y señaló las ventajas y desventajas que encontró antes de alcanzar la final. El técnico argentino señaló que el cuadro chorrillano no gana la final ante Alianza Lima.

“Es el equipo que terminó jugando bien y que tuvo su momento. No fue el mejor Alianza posiblemente en los últimos partidos finales. Yo creo que el mejor Alianza a mí me impactó cuando en un partido nos ganó 3-0, pero previo al Sudamericano de Clubes, lo vi muy bien. Y el partido que jugaron ellas contra el Praia fue impresionante. Ese fue un gran partido. Después no soy objetivo porque nosotros llegamos en una situación y yo lo percibía. Percibía que no estábamos para ganar. Porque cuando nosotros llegamos al play off con Soan y cuando llegamos a jugar con la ‘U’ el primer partido, el equipo estaba volando. El equipo estaba muy bien”, afirmó en declaraciones al programa de YouTube ‘Saque & Punto’ de AquiTVO.

En DT del elenco ‘celeste’ argumentó su explicación al mencionar que contaba con un plantel corto para la presente temporada. “Es una ventaja también que tenemos en el club, que somos el único equipo de la liga que tiene divisiones inferiores. Entonces, tengo dos varones en todos los entrenamientos, nosotros a pesar de todo lo que nos pasó, hicimos todo el año con una sola jugadora de un solo rol. No teníamos suplente de Emily, en el club no había ninguna opuesta. Le pasó con a Camila, que tuvo que jugar porque se lesionaron la segunda y tercera punta, Así que tuvo que entrar a la cancha. Y en el caso de cada jugadora, teníamos un reemplazo con cero experiencia. Si le pasaba algo, algo a Julia, tenía que jugar Eli que no tenía experiencia en la Liga. Si le pasaba algo a la líbero tenía que jugar Rosita. Había jugadoras que no habían tenido nada de experiencia. Había que trabajar bien”.

Luego, reveló que, durante la etapa de preparación a la final, el equipo no respondía a las expectativas. “Volviendo a lo que vos me preguntabas. ¿Por qué yo percibía que no estábamos para ganar? Porque el diagnóstico del equipo al concluir todos los días de entrenamiento era que en determinados momentos el nivel bajaba y nos pasó en la primera final con Alianza, que no pude entrenar el seis contra seis".

Plantel corto de Regatas Lima

Asimismo, dio cuenta que compartió su análisis con el comando técnico y coincidieron en la postura. “Teníamos tres jugadoras que no podían entrenar (cuadro gripal), entonces es muy difícil ir a jugar una final, percibiendo que los dos días previos no pudimos entrenar. No pudimos entrenar. Íbamos al entrenamiento y las jugadoras totalmente coloradas. Salimos de la charla de vídeo y en un momento dijimos, vamos a cortar la charla de video acá porque estábamos en una sala que no es muy grande, que es la sala que lo hacemos habitualmente, pero las jugadoras estaban juntas para escuchar, para hablar sobre determinadas cuestiones tácticas y le dije a un integrante de mi cuerpo técnico: No estamos, me dio la razón”.

Regatas Lima logró el subcampeonato de la Liga Peruana de Vóley 2025

Por último, respecto a la final confesó que durante los tres partidos de definición el equipo presentó problemas de salud. “Era obvio, empezamos el entrenamiento y hay dos jugadoras sentadas en el banco afuera con poleras así, todas muertas de frío. Y le digo ‘Ándate a tu casa. No puedes estar acá’. Nos pasó previo el primer partido de Alianza y previo al tercero. No es excusa que perdimos, pero lo que aconteció en la semana, previo al segundo partido fue totalmente distinto. Ahí fue donde nos ilusionamos tanto que jugamos muy bien. No le dimos chance a Alianza en el segundo partido, aflojamos un poquito en el segundo set, que fue el set que nos ganó Alianza, pero después hubo un set que quedaron en 14. Estábamos jugando bien, pero hay que jugar bien todos los partidos”.