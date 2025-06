Regatas Lima pierde a su estrella para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026

Regatas Lima tendrá que dejar atrás el dolor de haber conseguido el título de la Liga Peruana de Vóley ante Alianza Lima. Esto porque se confirmó que perdió a su máxima estrella de cara a la próxima temporada del certamen nacional. Estos días serán claves para definir a su reemplazante.

Se abrió el mercado de pases y muchas voleibolistas están definiendo su futuro. Hay muchas especulaciones y dentro de ellas, se conoció que las ‘celestes’ perderán a su estrella de car a la próxima temporada.

Se informó que Emily Zinger habría decidido cambiar de rumbo y será la primera baja de Regatas. La estadounidense ya no defenderá esa camiseta y emigrará a Europa: se convertirá en refuerzo del CV Haris Libby’s de la Liga Española.

La máxima anotadora del torneo peruano estaba voceada para fichar por las ‘blanquiazules’, sin embargo jugará en España. Su partida dejará un enorme vacío al cuadro de Chorrillos, quien tendrá que buscar su reemplazo, una tarea difícil de resolver.

“La máxima anotadora de la LNSV se muda de Liga, Emily Zinger deja Regatas Lima para continuar su carrera deportiva jugando en el CV Haris Libby’s La Laguna de España la próxima temporada”, apuntó la página ‘Dosis de Voleibol’.

Emily Zinger dejará a Regatas Lima por jugar en España. (Dosis de Voleibol)

¿Kiara Montes continuará en Regatas Lima?

Kiara Montes es un nombre que suena muy fuerte en Universitario de Deportes, la jugadora de Regatas Lima es pretendida por la ‘U’, pero aún no hay información concreta al respecto. La voleibolista se encuentra de vacaciones en Estados Unidos mientras define su futuro.

Hace unos meses atrás, reveló su deseo de vestir la camiseta de las ‘pumas’, quienes se quedaron con el cuarto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025 tras perder con San Martín en ‘extra game’.

“No sé por ahí me gustaría también jugar en la ‘U’, una ‘pumita’, si me agradaría irme al extranjero, me gusta bastante la italiana, la segunda de Italia también es muy buena”, apuntó la atacante en conversación con el programa ‘Somos Vóley’ de Latina Deportes.

La capitana de Regatas Lima explicó por qué le gustaría vestirse de 'crema'. (Latina TV)

Además, Kiara aseguró que la hinchada de las ‘cremas’ le pidió que defienda ese equipo constantemente. Todo se definirá en las próximas semanas y podría conocerse novedades al respecto.

“Siento que es un equipo chévere, porque no cualquier equipo llega a una temporada y se nivela tanto, la temporada pasada era la primera que volvía, y esta temporada hubo un despegue total. Aparte que tiene todo el respaldo de la hinchada, yo vengo de jugar en Regatas tanto años, estos equipos son grandes y juegan siempre con el público de la mano, sería chévere, un montón de gente siempre me escribe, ‘Oye Kiara vente a la U’, podría ser interesante quizás algún día”, añadió.

Horacio Bastit se quedará en Regatas Lima

No todo son malas noticias en el cuadro chorrillano ya que se conoció de que Horacio Bastit renovó y se quedará una temporada más. Tendrá la misión de rearmar a las ‘celestes’ tras posibles salidas para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

El argentino cumplirá su sexto año al mando de Regatas Lima: llegó en el año 2019. El DT consiguió el subcampeonato esta campaña y el reto será mayor en la siguiente etapa.

Horacio Bastit se quedará en Regatas Lima. (Dosis de Voleibol)

Cuatro voleibolistas de Regatas Lima fueron premiadas en la Liga Peruana de Vóley 2025

- Máxima anotadora: Emily Zinger (Regatas Lima)

- 1era mejor punta: Kiara Montes (Regatas Lima)

- 2da mejor punta: Fernanda Tomé (San Martín)

- 1era mejor central: Sarah Evaristo (Universitario de Deportes)

- 2da mejor central: Clarivett Yllescas (Alianza Lima)

- Mejor opuesta: Maeva Orlé (Alianza Lima)

- Mejor armadora: Paola Rivera (Regatas Lima)

- Mejor líbero: Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

- Mejor DT: Facundo Morando (Alianza Lima)

- MVP: Ysabella Sánchez (Alianza Lima)