Emanuel Herrera se entera del mal momento de Sporting Cristal: así reaccionó el reconocido goleador

El exdelantero de Sporting Cristal se refirió sobre unos dicho acerca de Romina Antoniazzi, jefa de comunicaciones del club. Crédito: difusión.

Sporting Cristal era hasta hace unos años una institución que sobresalía del resto en el plano local por su estabilidad financiera, dirigencial y, principalmente, deportiva. Esos años de gloria en la década pasada han quedado en el olvido. El club está sumido en una crisis que se ha agudizado con la reciente goleada 6-0 en Brasil.

Las críticas de los hinchas más fervientes del cuadro ‘bajopontino‘ están dirigidas hacia los directivos del club. Quienes toman las decisiones en Cristal, junta directiva liderada por el presidente Joel Raffo, no han logrado continuar con el trabajo que se hacía hasta antes de que asuman.

El club también ha decidido adoptar la postura del silencio. Quien está llamado a hablar, y tiene el cargo de vocero, Julio César Uribe, no se ha pronunciado. Del mismo modo, a la ola de cuestionamientos se ha sumado Romina Antoniazzi. ‘El Flaco’ Granda, comentarista deportivo, no escatimó en las críticas y apuntó contra la jefa de comunicaciones del cuadro ‘celeste’.

“Tranquilos, no me permitan el ingreso al estadio, como suelen hacer. La jefa de prensa suele estar más pendiente de lo que decimos nosotros para no dejarnos entrar y no acreditar gente que de tener autocrítica hacia adentro”, sostuvo efusivamente en el programa ‘Al Ángulo‘.

Estas declaraciones llegaron a Emanuel Herrera. El histórico goleador de los ‘bajopontinos‘ no fue ajeno a esta situación y tuvo una sucinta, pero contundente reacción. En el tweet del video, respondió con emoji en señal de aprobación al comentario de Granda contra Antoniazzi.

El delantero y su respuesta aprobatorio a lo expresado por Giancarlo Granda. Crédito: X

“El problema es ella“ de Ricardo Gareca

En 2018, Romina Antoniazzi era la encargada del área de comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol. Tras la clasificación al Mundial de Rusia y previo al inicio de la Copa del Mundo, en una conferencia de prensa, Antoniazzi, Ricardo Gareca y el periodista Pedro Garcia vivieron un momento incómodo.

El periodista —en ese entonces en Movistar Deportes— se preparaba para hacer una pregunta al ‘Tigre‘ y la jefa de prensa lo interrumpió argumentando que su medio ya había usado su turno.

“Que sea la última vez, por favor. Pedro (García), no. En serio, que sea la última vez por favor. Ya preguntó Movistar Deportes. No sé, si estuviste cuando llegó Michael Succar (periodista). Siempre es una por medio, querido, desde que hemos empezado. Pero, dale”, se dirigió Antoniazzi a Garcia.

Ante esta situación, el exDT de ‘la bicolor’ indicó que no tenía inconvenientes en responder la pregunta, pero señaló a Antoniazzi: “El problema es ella, yo no tengo problema, son reglas de ella”.

El paso de Emanuel Herrera por el fútbol peruano

Emanuel Herrera tuvo su segunda experiencia en el fútbol peruano en Sporting Cristal; primero defendió los colores rojinegros de Melgar. El delantero arribó a La Florida en 2018 luego de su paso por los Lobos BUAP de México. El ariete argentino cumplió con creces su vínculo ‘rimense‘ y registró uno de los récords más notables del fútbol peruano: se convirtió en el jugador de la liga peruana en anotar más tantos en una temporada.

‘La Maquinaria‘ se despachó con 40 tantos. Coronó su actuación con el título de ese inolvidable 2018 donde derrotaron a Alianza Lima con un global demoledor de 7-1. El equipo del chileno Mario Salas sumó inobjetablemente su estrella número 19.

Gabriel Costa y Emanuel Herrera celebrando un gol de Sporting Cristal el 2018. (Club Sporting Cristal)

Al año siguiente, las lesiones lo aquejaron y no pudo continuar con su despliegue goleador y el idilio con los arcos rivales. Regresó para las semifinales ante Alianza Lima y poco o nada pudo hacer para ayudar a sus compañeros. En 2020, se recuperó de las lesiones y contribuyó con 18 tantos para que su equipo consiguiera un nuevo campeonato, el último hasta la actualidad.

En 2023, regresó al Perú tras un paso por el fútbol argentino para integrar las filas de Universitario de Deportes. Tuvo una actuación importante en el Torneo Apertura donde anotó ocho dianas, pero perdió rodaje en el resto del campeonato. De igual forma, llegó a su tercer título nacional.

Emanuel Herrera dejó de pertenecer oficialmente a Universitario de Deportes - Crédito: Liga 1