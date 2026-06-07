Ciudadanos denuncian la aparición de cédulas marcadas que podrían anular votos para candidatos en Lima

La jornada de la segunda vuelta electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, se ha visto afectada por irregularidades que han puesto en riesgo el voto de los ciudadanos. Según reportes en diversos medios de comunicación, se ha denunciado la aparición de cédulas marcadas que podrían causar que los votos emitidos en ellas sean anulados.
Videos difundidos en redes sociales revelan que, aunque las marcas no se presentan con forma de X en ninguno de los recuadros correspondientes a los candidatos presidenciales, estas sí podrían influir en el conteo de votos debido a que, de no haberse denunciado adecuadamente, estos habrían podido anularse.
PUBLICIDAD
Hasta el momento, estos incidentes se han registrado en pocas mesas de votación en distritos de Lima como Magdalena del Mar, Los Olivos y La Molina, San Isidro y Surco, desde donde llegaron reportes de personas que usaron lapiceros para hacer marcas o rayones en las cédulas de votación.
Personero de Fuerza Popular habría marcado cédulas para provocar nulidad de votos (Video: Causa Justa)
PNP interviene a adulto mayor por marcar cédulas de sufragio
En Los Olivos, la Policía Nacional intervino a un adulto mayor de 80 años tras la invalidación de 93 cédulas de votación durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en un colegio del distrito de Los Olivos, según Latina.
La vocera de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Marisol Cuellar, explicó al medio de comunicación que el organismo cuenta con material electoral de contingencia para reemplazar las cédulas marcadas e invalidadas y continuar con el proceso con normalidad. Además, aseguró que fiscalizadores del JNE levantaron un acta de la incidencia y que miembros del Ministerio Público recogerán las cédulas para abrir una investigación.
PUBLICIDAD
El hecho se registró cerca de las 8.20 en la institución educativa Enrique Milla Ocho, en el aula 106, donde operaba la mesa de sufragio N.° 061025. El intervenido fue identificado como Horacio Javier Huamayalli, quien aseguró ser personero del partido Juntos por el Perú.
La Policía intervino al ciudadano por su presunta implicancia en un delito contra la voluntad popular, en la modalidad de invalidación de cédulas de votación, y dispuso diligencias para su posterior traslado a la unidad policial a cargo de las investigaciones.
Denuncian cédulas marcadas a favor de Keiko Fujimori en local de votación de La Molina. (Video: Karla Ramirez)
Cédulas marcadas en La Molina
Mientras tanto, en La Molina, el Ministerio Público difundió un comunicado en el que indicó que se denunció el hallazgo de cédulas marcadas en el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje.
PUBLICIDAD
“La Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Este levantó un acta para dejar constancia de lo ocurrido y procedió al lacrado del material observado. La diligencia se realizó en presencia de efectivos de la PNP, integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de la ONPE, el JNE, miembros de mesa y un personero”, indicó el Ministerio Público.
Por su parte, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló de irresponsabilidad el indicar que estas irregularidades sean parte de un fraude electoral. Según el funcionario, las denuncias presentadas siguen su procedimiento regular.
“Las incidencias reportadas están siendo atendidas conforme al ordenamiento jurídico. Si existiera alguna irregularidad o acto contrario a la ley, serán los jurados electorales especiales quienes determinen las responsabilidades correspondientes dentro del debido proceso”, afirmó.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Ecuador vs Guatemala EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026
La ‘tri’ disputará en Columbus su última prueba antes de su debut en la Copa del Mundo de Norteamérica ante el representativo de Centroamérica
Resultados ONPE EN VIVO: conteo oficial de votos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta de Elecciones 2026
La ONPE dará a conocer los primeros resultados a las 20:30 horas y comenzará a publicar el conteo oficial conforme procesa actas. Fujimori esperará el flash electoral en su domicilio de San Borja y Roberto Sánchez aguardará los resultados en los exteriores del Penal de Barbadillo
¿César Inga puede dejar Universitario? La sorpresiva revelación sobre posible interés de la MLS
Narciso Algamis, representante del jugador de la ‘U’, se pronunció por la nueva oportunidad que tendría en el fútbol estadounidense tras su frustrado fichaje en enero de este año
Federico Salazar recibe inesperada declaración de amor durante las Elecciones 2026: “Yo sueño con él”
El conductor de América Televisión vivió un curioso momento cuando una ciudadana no desaprovechó la oportunidad para hacerle una invitación y revelarle su sentir
Gunter Rave vive anecdótico momento en las Elecciones 2026 probando ceviche picante: “El ají está cañón”
El periodista de América TV no dudó en probar unos de los platillos que se ofrecen a las afueras de los locales de votación sin imaginar que terminaría sorprendido por el sabor
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD