Ciudadanos denuncian la aparición de cédulas marcadas que podrían anular votos para candidatos en Lima

Ciudadanos denuncian la aparición de cédulas marcadas que podrían anular votos a candidatos presidenciales en Lima. (Foto: Composición - Infobae/Defensoría del Pueblo)

La jornada de la segunda vuelta electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, se ha visto afectada por irregularidades que han puesto en riesgo el voto de los ciudadanos. Según reportes en diversos medios de comunicación, se ha denunciado la aparición de cédulas marcadas que podrían causar que los votos emitidos en ellas sean anulados.

Videos difundidos en redes sociales revelan que, aunque las marcas no se presentan con forma de X en ninguno de los recuadros correspondientes a los candidatos presidenciales, estas sí podrían influir en el conteo de votos debido a que, de no haberse denunciado adecuadamente, estos habrían podido anularse.

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Hasta el momento, estos incidentes se han registrado en pocas mesas de votación en distritos de Lima como Magdalena del Mar, Los Olivos y La Molina, San Isidro y Surco, desde donde llegaron reportes de personas que usaron lapiceros para hacer marcas o rayones en las cédulas de votación.

Personero de Fuerza Popular habría marcado cédulas para provocar nulidad de votos (Video: Causa Justa)

PNP interviene a adulto mayor por marcar cédulas de sufragio

En Los Olivos, la Policía Nacional intervino a un adulto mayor de 80 años tras la invalidación de 93 cédulas de votación durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en un colegio del distrito de Los Olivos, según Latina.

La vocera de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Marisol Cuellar, explicó al medio de comunicación que el organismo cuenta con material electoral de contingencia para reemplazar las cédulas marcadas e invalidadas y continuar con el proceso con normalidad. Además, aseguró que fiscalizadores del JNE levantaron un acta de la incidencia y que miembros del Ministerio Público recogerán las cédulas para abrir una investigación.

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El hecho se registró cerca de las 8.20 en la institución educativa Enrique Milla Ocho, en el aula 106, donde operaba la mesa de sufragio N.° 061025. El intervenido fue identificado como Horacio Javier Huamayalli, quien aseguró ser personero del partido Juntos por el Perú.

La Policía intervino al ciudadano por su presunta implicancia en un delito contra la voluntad popular, en la modalidad de invalidación de cédulas de votación, y dispuso diligencias para su posterior traslado a la unidad policial a cargo de las investigaciones.

Denuncian cédulas marcadas a favor de Keiko Fujimori en local de votación de La Molina. (Video: Karla Ramirez)

Cédulas marcadas en La Molina

Mientras tanto, en La Molina, el Ministerio Público difundió un comunicado en el que indicó que se denunció el hallazgo de cédulas marcadas en el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje.

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“La Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Este levantó un acta para dejar constancia de lo ocurrido y procedió al lacrado del material observado. La diligencia se realizó en presencia de efectivos de la PNP, integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de la ONPE, el JNE, miembros de mesa y un personero”, indicó el Ministerio Público.

Por su parte, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló de irresponsabilidad el indicar que estas irregularidades sean parte de un fraude electoral. Según el funcionario, las denuncias presentadas siguen su procedimiento regular.

“Las incidencias reportadas están siendo atendidas conforme al ordenamiento jurídico. Si existiera alguna irregularidad o acto contrario a la ley, serán los jurados electorales especiales quienes determinen las responsabilidades correspondientes dentro del debido proceso”, afirmó.

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