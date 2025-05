Leyla Chihuán rompió en llanto al recordar a Lucha Fuentes tras su muerte: “Fue el máximo ídolo de la generación dorada de Seúl 88”

Lucha Fuentes perdió la vida el pasado miércoles 28 de mayo a horas de la noche, dejando una huella imborrable al vóley y todo el deporte peruano. A sus 76 años, la ‘Cañonera de Oro’ se fue del plano terrenal y se convirtió en eterna por sus enseñanzas y legado.

Leyla Chihuán, una de sus alumnas y amigas, brindó una entrevista a Radio Nacional, en la cual no pudo contener las lágrimas y se quebró rápidamente al recordar a su querida maestra, de quien no solo aprendió fundamentos del voleibol, sino lecciones para la vida.

“Una noticia difícil que ya hace unos años estábamos todas rezando porque es la verdad, rezando para que Dios le dé fuerzas y mucha salud a una persona, que siempre ha sido un gran ser humano, una maestra en todo el sentido, a ninguna de nosotras nos ha caído bien la noticia”, fue lo primero que dijo, con su voz entrecortada.

Chihuán, además, reveló cómo se enteró del sensible fallecimiento de Luisa Fuentes Quijandría. La exvoleibolista detalló que sus amigas supieron de la noticia y no quisieron decirle hasta que llegó a su casa porque sufre del corazón.

“Yo estaba con mi grupo en la academia ayer después del trabajo, fue curioso porque se enteraron y no me podían decir, ya saben ellas que no estoy muy bien del corazón, tenían que esperar que esté en casa y tenga las pastillas cerca para que me puedan decir las cosas”, añadió.

Instantes después, Leyla volvió a tener palabras de elogio para su ídola y recordó cuando le hizo una distinción importante durante su estadía en el Congreso. En ese momento, lloró y tuvo que parar con la entrevista por algunos segundos.

“Tuve la dicha, la fortuna de darle a ‘Lucha’, el mayor reconocimiento que puede dar el Congreso de la República, que es la Orden de Gran Caballero, no porque sea mi amiga o haya sido voleibolista, sino por el legado, por lo que ella era y representa para cada una de nosotros, para el deporte peruano, no solo el vóley, una persona que se dio íntegra, que con todo lo que nos dio, no se quedó, siempre quiso dar más, más allá, eso, disculpen los dejo a hablar a ustedes...”, expresó.

Leyla Chihuán rompió en llanto al recordar a Lucha Fuentes tras su muerte.

Leyla Chihuán destacó las virtudes de Lucha Fuentes como voleibolista

Posteriormente, Leyla Chihuán describió las condiciones de Lucha Fuentes dentro de la cancha para los hinchas que no pudieron ver en acción a la ‘Cañonera de Oro’. La excongresista afirmó que fue la principal referente de las deportistas que ganaron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988.

“Esa generación dorada de Seúl 88 su máximo ídolo fue Lucha Fuentes, entonces imagínate lo que era Lucha, una potencia en el saque, en el ataque, donde la ponían jugaba, tenía el control y dominio absoluto de los fundamentos, recibía, bloqueaba, atacaba, voleaba, ósea, el empuje, la garra que tenía para jugar. Si ella inspiró a una generación y pudo ganar una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos, mira el monstruo que ha sido Lucha Fuentes”, sentenció.

La exdeportista solo tuvo palabras de elogio para la 'Cañonera de Oro', quien perdió la vida a los 76 años. (Radio Nacional)

Lucha Fuentes será velada hoy en Surco

Lucha Fuentes será velada este jueves 29 de mayo desde las 11:00 horas en las instalaciones del Santuario Arquidiocesano del Sagrado Corazón de Jesús, situado en el distrito de Surco.