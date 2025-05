Eddie Fleischman cuestionó a Óscar Ibáñez por la ausencia en Perú de dos jóvenes valores que juegan en el extranjero: “Ya no vamos a clasificar al Mundial”

El periodista deportivo criticó al entrenador de la 'bicolor' por no llamar a un par de futbolistas jóvenes que militan en Europa. (Video: Full Deporte)

En el programa de YouTube, ‘Full Deporte’, Eddie Fleischman ha levantado importantes cuestionamientos sobre la reciente convocatoria de la selección peruana para los encuentros de las Eliminatorias del Mundial 2026 frente a Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima. En particular, se centró en la ausencia de dos jóvenes talentos: Felipe Chávez, quien milita en Bayern Munich, y Jefferson Cáceres de Sheffield United, en la nómina del técnico Óscar Ibañez.

El periodista deportivo expresó su desconcierto al preguntarse: “¿Qué problema habría tenido Óscar Ibañez en llamar a Jeferson Cáceres, a Felipe Chávez o alguno más que esté por ahí? Si ya tiene un equipo de ‘sparrings’, que convoque a esos jugadores y les hable claro. ‘Ustedes son convocados para que conozcan la selección, para verlos trabajar. No los estoy convocando necesariamente para estar en los partidos, de pronto no salgan en lista, pero quiero que conozcan nuestro modo de trabajo, el ambiente de la selección, el plantel. Yo no entiendo todavía por qué no’“.

En su reflexión, el comunicador insistió en que, si se cuenta con jugadores jóvenes en calidad de ‘sparrings’, que no tienen mucha actividad en sus clubes, la lógica debería ser convocarlos al menos para que integren el ambiente de trabajo de la selección. “Si tiene a todos estos chicos en calidad de ‘sparrings’, que juegan poco en sus equipos o que no van a tener actividad; entonces trabajan con la selección, ¿por qué no traerlos como convocados? Y cuando los traes acá, que trabajen con el grupo y sean del plantel de los ‘sparrings’”, enfatizó el periodista.

Felipe Chávez es la figura principal de la Sub 19 de Bayern Munich con 18 años. - créditos: Bayern Munich

Para Eddie Fleischman, el momento en que se encuentra la selección peruana en las Eliminatorias 2026 es propicio para comenzar a integrar sangre nueva, dado que el sueño mundialista parece lejano.

“Si este es un momento en el cual Perú ya no pelea por clasificar, así digan lo que digan de matemáticamente. ¡Perú no pelea por clasificar! Lo que está haciendo es postergando la presencia de nombres nuevos, que es inevitable que lleguen a la selección por una cuestión cronológica normal”. En su opinión, con jugadores como Zambrano, Cueva, Guerrero y Carrillo acercándose al final de sus carreras internacionales, es crucial anticipar quiénes podrían ser sus reemplazantes.

El extremo de Sheffield United se refirió a la chance de ser convocado para los duelos de la 'bicolor' ante Bolivia y Venezuela. (Video: GOLPERU)

El análisis de Fleischman sugiere que el técnico está priorizando resultados inmediatos sobre el desarrollo a largo plazo del equipo nacional. “Siento que Óscar Ibáñez está con la soga al cuello y le han dicho ‘mira, nosotros no podemos quedar últimos, aunque sea hay que quedar octavos, suma el puntito que puedas, salva la imagen, quedemos un poquito decorosos’. Y nadie le está dando la importancia a los que van a jugar en la selección de aquí a ocho meses".

Por último, el exconductor de Willax Deportes destacó la oportunidad que se pierde al no probar nuevos talentos en partidos de esta índole. “Te vas a dar cuenta sobre qué terreno pisan, qué potencial tienen, y si tienen la clase internacional, la categoría de poder responder con la selección”, concluyó, subrayando la importancia de evaluar a los jugadores en situaciones reales de competencia.

Carlos Zambrano y Paolo Guerrero son de los más veteranos de la última lista de la selección peruana.

En resumen, Eddie Fleischman plantea un debate sobre la necesidad de renovación y visión a futuro en la selección peruana, sugiriendo que la integración de jóvenes como Felipe Chávez y Jefferson Cáceres podría representar un paso hacia adelante en un momento de transición para el equipo nacional.

¿Quiénes son los jóvenes de la lista de Óscar Ibáñez en la selección peruana?

De la actual nómina, César Inga (23), Erick Noriega (23) y Kenji Cabrera (22) asoman como algunos jugadores jóvenes llamados a tomar el relevo de los más experimentados. Aunque el jugador de Alianza Lima ha sido convocado desde la etapa de Jorge Fossati en la ‘blanquirroja’.