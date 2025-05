Carlos Zambrano dio juiciosa opinión sobre posible titularidad de Paolo Guerrero en la selección peruana: “Seamos realistas”

El 'Kaiser' se refirió a la problemática en el ataque de la 'bicolor' y de la presencia del 'Depredador' para las Eliminatorias 2026. (Video: Cobertura Perú)

Tan solo restan un par de semanas para que la selección peruana vuelva al ruedo en las Eliminatorias Sudamericanas. De hecho, el domingo 25 de mayo se dará a conocer la convocatoria del técnico Óscar Ibáñez y varios nombres han sonado para incluirla. Uno de los que la integrará, salvo suceso inesperado, es Paolo Guerrero, quien viene rindiendo a un buen nivel en Alianza Lima. En ese sentido, Carlos Zambrano dio una juiciosa opinión sobre la presencia del ‘Depredador’ en la ‘bicolor’ y abordó sobre el recambio generacional.

“Sin importar el DNI. Si un joven de 17 años la está rompiendo, como Lamine Yamal, tiene que jugar. Hoy en día el caso de Paolo, con 41 años sigue siendo lo mejor que tenemos. Es sorprendente porque él mismo lo dice ‘espera que salgan más delanteros’”, fueron sus primeras palabras en el programa televisivo y digital, ‘Cobertura Perú’.

De la misma manera, el ‘Kaiser’ aseguró que la ‘blanquirroja’ no cuenta con un universo grande de futbolistas para escoger, de ahí que pidió a los hinchas pisar tierra. “Hay que ser realistas. La gente pide el recambio... Cuando les preguntas a quién pones se genera un mar de dudas en la cabeza”, precisó.

Carlos Zambrano sobre Luis Ramos en la selección peruana

En la misma entrevista se lanzó el nombre de Luis Ramos como un posible reemplazo de Paolo Guerrero en la selección peruana. Sin embargo, Carlos Zambrano descartó esta posibilidad y mencionó que recién está dando pasos en el extranjero (América de Cali), por lo que debe ir de a pocos.

“Luis es un gran jugador, pero seamos realistas, recién salió al extranjero y eso lo va a ayudar mucho. De acá a uno o dos años él sabe que puede madurar deportivamente, los goles allá lo van a hacer crecer, le van a dar más confianza. De eso se trata el fútbol, si un jugador tiene confianza en su equipo y de su entrenador, viene más relajado en el sentido de que ‘acá estoy ahora, aprovéchenme’”, comentó.

Eso sí, el zaguero de 35 años no excluyó que el exartillero de Cusco FC pueda ser una opción importante en un mediano plazo. “Creo que es un prospecto muy bueno para la selección. Las últimas convocatorias estuvo con nosotros y nos puede ayudar mucho”, sostuvo.

El presente de Luis Ramos en América de Cali

A inicios de año, luego de una destacada participación en Cusco FC, que incluso le valió para ser llamado a la selección peruana, Luis Ramos emigró a América de Cali de Colombia para lo que sería su primera experiencia en el extranjero.

Justamente, al tercer partido le hizo un gol a Deportivo Pereira por el torneo local, empero, luego ha ido alternando titularidades con suplencias, teniendo más presencia en la banca. Rodrigo Holgado le ha ganado la pulseada.

No obstante, donde el nacido en Trujillo ha logrado dejar su sello es en la Copa Sudamericana, con goles decisivos ante Racing de Montevideo y Corinthians de Brasil. En total, acumula 3 dianas en 20 compromisos entre ambas competiciones.

Luis Ramos sobre posible convocatoria a la selección peruana para duelos con Ecuador y Colombia

Pese a no ser un indiscutido en el once titular de América de Cali, Luis Ramos ha mostrado su ilusión por ser convocado al ‘equipo de todos’ para los duelos con Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima. Además,

“Estoy muy agradecido y feliz de estar en Cali, Colombia. Me han tratado de la mejor manera desde que he llegado. Me he sentido muy a gusto, al igual que mi familia. Pero, obviamente, si me toca representar a Perú, sería un honor y sería muy lindo marcarle a Colombia. Esperemos poder salir victoriosos de ese partido” declaró en reciente conferencia de prensa.

