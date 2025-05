Gol de River Plate tras rebote de Sebastián Britos en Universitario vs River Plate por Copa Libertadores 2025

El delantero puso el 1-0 en el Monumental de Buenos Aires. (Video: ESPN)

Universitario de Deportes se enfrentaba en condición de visitante contra River Plate de Argentina en un duelo correspondiente por la jornada 6 del grupo B de la Copa Libertadores 2025. Desde el inicio, los dueños de casa se hicieron con el balón y lo transitaron de un lado a otro con la notable movilidad de sus jugadores, confundiendo así a los ‘cremas’, que apenas pudieron salir de su cancha para apelar a los contragolpes. Sebastián Britos había detenido todo tipo de remates, hasta que tuvo dos errores que le permitieron a Facundo Colidio anotar el gol del ‘millonario’.

Esta acción se llevó a cabo a los 36 minutos de la primera mitad. Andy Polo cobró un saque lateral desde la banda derecha y jugó con Alex Valera, que se apoyó en Martín Pérez Guedes, aunque su pase fue interceptado por Kevin Castaño. El balón le quedó a la ‘Joya’, que abrió para el medio con Rodrigo Ureña.

El volante chileno perdió la pelota ante la presión de ‘Nacho’ Fernández, generando así el contraataque del conjunto argentino. Sebastián Driussi descargó con Fabricio Bustos, que logró prosperar por el flanco diestro hasta que tocó con Franco Mastantuono. El extremo de 17 años se ingenió una jugada individual, encarando y dejando rivales en el camino, hasta que fue cortado con falta por Ureña.

El joven futbolista y Castaño se pararon frente al balón, cada uno con un perfil distinto. Empero, el mediocampista colombiano fue el que lanzó el centro al corazón del área de Universitario, que fue despejado sin intención por Germán Pezzella.

Marcos Acuña recuperó el esférico desde un costado y mandó otro centro que fue bien captado por Fernández, que definió con la zurda, pero Britos dio un rebote. Ahí apareció Facundo Colidio con un disparo con la derecha, que hizo que el guardameta ‘charrúa’ no lo contenga y termine metiendo el balón en su arco.

El rebote de Sebastián Britos y el gol de Facundo Colidio en Universitario vs River Plate.

Un remate de parte de Fernández que fue al cuerpo de Britos, quien no pudo contener la pelota. En la segunda jugada, el experimentando arquero fue vencido por la diana de Colidio, que hizo explotar el estadio Monumental de Núñez.

Otro error de Sebastián Britos en Copa Libertadores 2025

Sebastián Britos ha tenido grandes actuaciones individuales en Universitario desde su llegada en 2024. De hecho, con su aporte, el equipo ha podido proclamarse bicampeón nacional en su centenario.

No obstante, el nacido en Minas, Uruguay, también ha padecido de errores que le han costado goles en contra; tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

El último fue en el empate 1-1 con Independiente del Valle en el estadio Monumental de Ate. El ‘Halcón’ no alcanzó a contener un disparo de Thiago Santamaría y dejó el balón suelto, que finalmente fue aprovechado por Claudio Spinelli para anotar en la parte alta del arco de la ‘U’.

Claudio Spinelli puso el 1-0 tras rebote de Sebastián Britos. (Video: ESPN)

El desahogo de Sebastián Britos por críticas en Universitario

Hasta marzo de este año, Sebastián Britos había alternado partidos con altos y bajos rendimientos. Sin embargo, no fue sino hasta la victoria de Universitario frente a Sport Boys, donde mostró todo su desahogo por el duro momento que vivió.

“Vengo acá obligado porque de verdad no he estado con ganas de hablar. Uno tiene que ser consciente cuando las cosas están bien y cuando no están tan bien. Medio obligado vengo a dar la cara”, confesó para GOLPERU.

El arquero uruguayo expresó su malestar e hizo autocrítica por los errores que cometió en este año luego de brillar ante los 'rosados'. (Video: GOLPERU)