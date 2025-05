Cenaida Uribe criticó a Paulo Milagres por su trabajo en Alianza Lima y señaló que DT subestimó la liga peruana: “Con él no ganábamos”

La jefa de equipo de las 'blanquiazules' repasó los errores de la temporada y señaló al entrenador brasileño por su mal manejo de grupo. (Video: aquiTVO)

En un momento crítico de la temporada, cuando Alianza Lima atravesaba una situación compleja, Cenaida Uribe tomó una decisión audaz que terminó cambiando el rumbo. La jefa de equipo de las ‘blanquiazules’ apostó por un cambio de entrenador en plena competencia, asumiendo los riesgos que implicaba mover piezas en el tramo más delicado de la Liga Peruana de Vóley 2025. Hoy, con el bicampeonato en el bolsillo, explica las razones que la llevaron a tomar esa determinación que resultó clave para alcanzar la gloria.

En entrevista con el canal de YouTube ‘aquiTVO‘, la medallista olímpica en Seúl 1988 repasó las dificultades de esta temporada y cómo logró corregir los errores que tuvo desde antes de empezar, como la contratación de jugadoras que finalmente se despidieron antes de, siquiera, debutar en el campeonato local.

“Se logró el objetivo, nos ha costado mucho este año, me he cansado el triple de otros años, porque toda la carga la llevo yo. Las decisiones las tengo que tomar yo y si va bien, bacán, pero si va mal la que va a pagar pato soy yo. Ahora estoy contenta con este resultado”, señaló tras conquistar su segundo título consecutivo en la Liga Peruana de Vóley.

Cenaida Uribe, con el éxito ya logrado, reconoció que cometió fallos, pero se justificó dándole la misma responsabilidad a Paulo Milagres. “Han habido bastantes errores de mi parte que tengo que asumir: primero, el entrenador, y también las contrataciones que se hicieron al inicio. Pero cuando viene el técnico yo no contrato porque se me da la gana; yo le pregunto a mi entrenador ‘¿esto es lo que quiere?’ Sí, está bien. Entonces traje lo que él me pidió“, indicó.

Paulo Milagres fue destituido antes de finalizar la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2024/25. Crédito: FPV

Al notar que los refuerzos no tenían el nivel esperado, la cabeza del equipo ‘blanquiazul’ se lo hizo saber al entrenador brasileño y tomó medidas drásticas para corregir el rumbo del equipo. “Cuando lo hablamos, me dijo ‘creo que subestimé el nivel de la liga peruana’. Entonces le dije ‘esto no va’ (respecto a las jugadoras que contrataron) y busqué solucionar en el camino. Ahí llegó Julieta (Lazcano), llegó Sonaly (Cidrão) y nos fuimos armando hasta que con el profe ya las cosas también comenzaron a andar mal”, contó.

Crítica a Paulo Milagres

Cenaida Uribe despidió a Paulo Milagres tras resultados adversos contra rivales directos por el título en la Liga Peruana de Vóley 2025. A pesar de que el equipo ‘blanquiazul’ había logrado un histórico subcampeonato sudamericano y clasificó al Mundial de Clubes con él, la exvoleibolista decidió dar por terminado su contrato.

“Creo que presionó mucho al grupo y las chicas, 15 mujeres juntas, también son complicadas. He aprendido a aguantármela, entonces tengo que saber llevar, depende el momento y del partido. Si tengo que jugar un partido y una me hace una vaina, me tengo que hacer la loca, pero es parte de mi trabajo”, explicó.

“No es fácil cambiar a un DT, pero vienes de perder contra los rivales directos, con San Martín, con Regatas, iba a jugar con la ‘U’ que ya nos había ganado una vez. Entonces yo sentí que la cosa iba mal, pensé ‘así como voy, no voy a ganar’. Tenía que tomar la decisión, lo llamé y le dije al profe que no va más”, agregó.

La jefa de equipo de Alianza Lima vio necesario el despedido de Paulo Milagres. "Con él no ganábamos", apuntó. (Video: aquiTVO)

Esta radical decisión Cenaida Uribe la tomó sin consultar con sus superiores, pero el tiempo le dio la razón. “Mis jefes se enteraron por los periódicos, me preguntaron que había hecho. Les dije que tomé la decisión. ‘¿Por qué no nos has avisado’, me preguntaron. Les respondí que no saben nada de vóley, así que solo les comunico y que confíen en lo que estoy haciendo. Ahora mi gerente deportivo es Franco Navarro, que es mi compadre; entonces, le escribo que voy a hacer tal cosa y me da la aprobación", dijo.

Tras esta salida, la jefa de equipo de Alianza Lima vio en Facundo Morando al reemplazante ideal en el banquillo. El DT argentino se complementó rápidamente al grupo y supo llevarlo a la gloria. Este final hubiera sido distinto si Milagres seguía al mando. “Algo tenía que cambiar, yo creo que con el profe Paulo no ganábamos (el bicampeonato)”, sentenció la medallista olímpica.