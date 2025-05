Cenaida Uribe reveló planes de Alianza Lima para la próxima temporada y evitó hablar de Flavia Montes: “La idea es que el 90% se quede”

La jefa de equipo de las 'íntimas' aseguró la continuidad de Facundo Morando en el banquillo y respondió a pregunta de Flavia Montes. (Video: Sportivo)

La alegría desborda en Alianza Lima tras conquistar el anhelado bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley. En una final vibrante, las ‘blanquiazules’ doblegaron a Regatas y alzaron con orgullo el trofeo que consagra su supremacía. Mientras el equipo celebra y disfruta del momento por la gloria reciente, los pensamientos de Cenaida Uribe ya se proyectan hacia el horizonte: nuevos desafíos asoman en el camino, y la próxima temporada exige aún más grandeza.

En medio de los festejos en Polideportivo de Villa El Salvador por la exitosa campaña, la jefa de equipo de las ‘íntimas’ atendió a los medios de comunicación y, en primer lugar, aseguró la continuidad de Facundo Morando. El entrenador argentino seguirá al mando del elenco de La Victoria tras un notable trabajo en la fase decisiva del campeonato, tras recibir nuevamente la confianza de la directiva.

“Facundo me dice ‘no tienen nada que envidiar a un equipo europeo, tienen todo’. En Alianza tenemos el mejor espacio, el mejor biomédico, el tenemos el preparador físico, el fisioterapista... Me dijo ‘algo importante que yo veo, es que tú has jugado vóley, nunca me ha tocado un directivo que haya jugado y que entienda los momentos de los jugadoras’. A mí nunca me vasa ver, después de perder un partido, ir a putear a mis jugadoras, no se me ocurre“, señaló.

En esa línea, Cenaida indicó la importancia de un trabajo empático en la interna del club, pero a la vez evitar la confianza excesiva. “Yo entiendo esa parte de las chicas, si vamos a jugar un partido, es importante no cargarlas mucho, no estresarlas más, no hablar mucho de la final. En este caso tuvimos que hablarles más porque la semana pasada lo hicimos muy ligerito. Yo creo que ganamos antes de jugar, vinimos acá y ya habíamos campeonado, pero no habíamos jugado todavía“, dijo.

Alianza Lima se coronó bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

El cambio de entrenador

Cenaida Uribe tomó una valiente decisión, al destituir a Paulo Milagres para darle el timón del equipo a Facundo Morando en un momento importante de la Liga Peruana de Vóley. El cambio se realizó a puertas de la fase decisiva del campeonato, por lo que muchos cuestionaron ese movimiento, pero finalmente el tiempo le dio la razón a la medallista olímpica.

“Con Paulo, ya peor no se podía, entonces tomé la decisión. Cuando me llamaron, mi jefe en Alianza me dijo ‘¿qué pasó, qué has hecho?’ No lo había consultado con nadie y le dije ‘bueno, les comentaré porque ustedes de vóley no saben nada, así que déjenme decidir a mí’. Y me cayó ah, pero lo bueno es que los resultados me acompañaron", apuntó.

Planes para la próxima temporada

La primera baja de Alianza Lima para la próxima temporada será la de Marina Scherer. La armadora brasileña decidió ponerle punto final a su historia con las ‘blanquiazules’ y tomar otro rumbo en su carrera, por lo que no integrará la plantilla para el Mundial de Clubes 2025. En ese contexto, Uribe solo tuvo palabras de reconocimiento para la colocadora.

“Con Marina yo tengo que estar superagradecida, es una superprofesional, una supermujer, superpersona. Me imagino que ella ya piensa que su ciclo en Alianza terminó. Estamos agradecidas con ella por siempre, nunca hemos tenido un solo problema. Ella es A1, así que el equipo que la lleve tiene suerte de tenerla”, pronunció la jefa de equipo.

Notablemente emocionada, la armadora brasileña informó que no seguirá siendo parte del club 'blanquiazul' la próxima temporada. (Video: Movistar Deportes)

Tras esta baja, Cenaida Uribe se pondrá manos a la obra para encontrar el reemplazo ideal en el puesto de armadora para los siguientes desafíos. Asimismo, la directiva de las ‘íntimas’ manifestó su intención de mantener la base del plantel para encarar la próxima temporada, por lo que se incorporarían pocos refuerzos, dependiendo de cómo se va dando el mercado de pases.

“La idea es que por lo menos el 90% se quede, el 90 o 99.9% del equipo. Eso es lo que yo quiero, pero cada temporada es distinta. Hay equipos que vienen a romper el mercado y que te ofrecen el doble. Las chicas, obviamente por plata, se van. Pero no solamente porque te vas por plata, te va a ir bien. Algunas después quieren regresar, yo le digo a las chicas ‘ya ven, tengan cuidado porque después regresan arrepentidas a decir yo también quiero’. No, ya no ya”, expresó.

Por último, la jefa de equipo de Alianza Lima fue interrogada sobre Flavia Montes, la talentosa central que alguna vez figuró en sus planes pero que finalmente decidió vestir la camiseta de la Universidad San Martín. Ante la mención de su nombre, Cenaida Uribe no quiso profundizar en el tema y zanjó cualquier especulación con una respuesta tajante: “¿Quién? Yo estoy hablando de mi equipo”, sentenció.