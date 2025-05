Julieta Lazcano lanzó dura crítica al hincha peruano tras ganar el bicampeonato con Alianza Lima: “Se desesperan”

Alianza Lima venció a Regatas Lima en el extra game de la final y se coronó bicampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025

Con 35 años de experiencia y talento, Julieta Lazcano se ha consolidado como una figura esencial en la victoria del Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025. Este equipo, conocido cariñosamente como las ‘blanquiazules’, logró el bicampeonato, acompañando su alegría con una gran celebración junto a sus seguidores en el Polideportivo de Villa El Salvador.

En un emocionante partido final contra el Regatas Lima, el equipo logró asegurar el bicampeonato, un logro que Lazcano había visualizado desde el inicio de la temporada. “Me vine con un objetivo muy claro”, expresó la gaucha, quien no ocultó su felicidad y orgullo por el equipo. “Siempre lo dije desde el principio, orgullosa de mi equipo, sobre todo de todas las que ‘bancamos’ y nada, a disfrutarlo ahora”, dijo en declaraciones a ‘La Cátedra Deportes’.

Julieta Lazcano se refirió al hincha de Alianza Lima

La experiencia de Lazcano en el voleibol internacional ha sido fundamental para el éxito del equipo. Según comentó, uno de los desafíos que enfrentó fue la mentalidad de los aficionados peruanos, quienes a menudo dudan y se desesperan ante la adversidad. “Yo creo que uno va aprendiendo. Creo por ahí que la gente de Perú en general les cuesta un poco confiar y creer, ante la primera, como que se desesperan y espero que hayamos demostrado con esto que hay que aguantar siempre hasta el final, que nada, que nosotras las jugadoras ponemos lo mejor. Venimos acá, dejamos el corazón. Así que nada, espero que les haya quedado eso para el próximo que viene”, añadió, destacando el compromiso del equipo y, a la vez, dio una reflexión sobre la conducta del hincha nacional.

El camino hacia el bicampeonato no fue fácil, pero Lazcano siempre tuvo claro que la copa pertenecía a Alianza Lima. “Les decía siempre a las chicas que la copa nuestra. Entonces teníamos que solamente ir a buscarla y defenderla”, recordó. Este espíritu competitivo y ambicioso es una característica que define a Lazcano, quien se describe a sí misma como alguien que siempre busca mejorar y alcanzar nuevas metas. “Soy muy competitiva, muy ambiciosa. Eso es real. Me motivo, me motivo fácil, como que todos los días quiero ser mejor”, confesó.

Le dedicó el triunfo a su familia

A pesar de la distancia de su hogar en Argentina, Lazcano ha encontrado en Alianza Lima un entorno profesional y acogedor. “Mis sensaciones de Alianza fueron las mejores. Siempre lo digo, un club súper profesional y la Liga también. Me sentí muy querida por toda la gente”, comentó, agradeciendo el apoyo recibido tanto del club como de los aficionados. Este apoyo ha sido crucial para ella, especialmente considerando que su familia no pudo estar presente en el partido final. “Me hubiese gustado tenerlos acá”, lamentó, aunque sabe que siempre están apoyándola desde lejos.

Lazcano confía en el tricampeonato de Alianza Lima

El futuro de la deportista de 35 años con Alianza Lima parece prometedor, con la posibilidad de buscar un tricampeonato en el horizonte. “Claro se puede el tricampeonato, por supuesto que sí. Si la Copa es nuestra, hay que salir a defenderla y seguir defendiéndola siempre”, afirmó con determinación. Además, aunque aún no se ha discutido en detalle, Lazcano tiene la vista puesta en el Mundial de Clubes, donde espera llevar a Alianza Lima a nuevas alturas. “Calculo que va a ser ir a poner a Alianza Lima en lo más alto, ya está en lo más alto, ir a hacer nuestro mejor papel e ir a jugar el mejor vóley del mundo”, expresó con entusiasmo.

La dedicación de Lazcano al deporte y su capacidad para inspirar a su equipo son innegables. Su liderazgo y experiencia han sido fundamentales para el éxito de Alianza Lima, y su ambición de seguir alcanzando nuevos logros promete mantener al equipo en la cima del voleibol peruano. Con su enfoque en el futuro y su compromiso con la excelencia, Julieta Lazcano continúa siendo una figura central en el mundo del voleibol.

Planes de Alianza Lima 2026

Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley femenino de Alianza Lima, confirmó planes para la próxima temporada tras el reciente bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Se mantendrá a Facundo Morando como entrenador, resaltando su influyente labor y apoyo en el equipo. En un contexto lleno de desafíos, reveló que, a pesar del éxito, se pretende conservar al 90% del plantel, minimizando cambios drásticos y haciendo énfasis en la continuidad como clave del éxito.

La salida más notable es la de Marina Scherer, armadora brasileña, quien ha decidido no continuar en Alianza Lima. Uribe, además, elogió su dedicación al club, señalando que ya están en búsqueda de su reemplazo para enfrentar futuros retos, como el Mundial de Clubes 2025. Por otro lado, la exvoleibolista evitó hablar sobre Flavia Montes.

Desde un enfoque en la salud del equipo, Uribe insistió en la empatía y una gestión equilibrada del grupo, evitando el estrés excesivo previo a los partidos. Los festejos del campeonato amplificaron la satisfacción del club, pero también dejaron clara la necesidad de seguir adelante, ajustando y planificando para el futuro.