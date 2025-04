‘Loco’ Vargas le pidió trabajo a Roberto Palacios con tono jocoso de su famosa frase: “Jálame ‘pe’ ‘Chorri’”

Juan Manuel Vargas, exjugador de Universitario de Deportes, se reunió con el otrora referente de la selección peruana, Roberto Palacios, y compartieron diferentes anécdotas ocurridas durante su prolongada y exitosa trayectoria.

Ambos exfutbolistas intercambiaban ideas sobre la situación que atraviesa el fútbol peruano y se puso énfasis en las divisiones inferiores. Además, el propio ’Loco’ Vargas le comentó que, en esas categorías, lamentablemente, se les pedía dinero a los padres de familia para que sus hijos integren diferentes equipos. En ese sentido, Palacios aseguró que, en su rol como embajador de la Federación Peruana de Fútbol, le tocó vivir una experiencia similar.

“Tú lo has visto y yo lo he vivido cuando empecé a trabajar con la Federación. Iba a provincia y cuando veía un niño le pedía sus documentos, quiero ver este chico que edad tiene, de dónde viene : ‘Miré ahí está su papá, su familiar’. (Me decían) ‘Señor, nosotros no tenemos dinero’, así me dijo la señora. (Le respondí) “Señora, pero yo no le estoy pidiendo dinero. Yo solo estoy pidiendo los datos de su hijo, le interesa’. ‘Es que el otro que venía nos cobraba, nos pedía un monto para llevarlo a la Federación o para llevarlo a un equipo de Lima’”, confesó el ’Chorri’ en el programa de YouTube ‘La parrilla del ’Loco’ sobre lo que pasó en su paso por la FPF como reclutador de talentos.

“Y llegaban a la selección y lamentablemente a veces no tenían la capacidad para llegar, los que tenían capacidad, no tenían dinero. Eso está pasando, lamentablemente”, agregó el exjugador de Sporting Cristal.

El fracaso de las selecciones de inferiores

El exjugador de la Fiorentina de Italia prosiguió con análisis de las formativas de la ’bicolor’ y recordó las discretas campañas de las selecciones de menores en los últimos campeonatos sudamericanos y se enfocó en las consecuencias en la mentalidad del próximo profesional del fútbol en el Perú.

“Ahora que estamos hablando de la selección. Lo que ha pasado con la selección sub 17 y sub 20 que no han traído ningún punto. Son chicos que pueden llegar, pero mentalmente como sales si no hay hecho ningún punto, regresan a sus equipos y de allí mentalmente cómo quedan. Yo no los veo jugar”, afirmó el ’Loco‘.

El ‘Loco’ le pidió trabajo al ‘Chorri’

El anterior capitán de la ’blanquirroja’ miró al futuro y confirmó que volverá a trabajar en la Federación y para ello será parte de un proyecto liderado por el presidente de la FPF, Agustín Lozano. Seguido, el ‘Loco’ solicitó ese mismo trabajo, pero parafraseando la popular frase: “Apóyame pe’ ‘Chorri’”

“De esos chicos, creo que ninguno todavía estaba en primera, creo que uno o dos nomas están en primera y teniendo la posibilidad de rescatar a los chicos a esos chicos que están en primera ya que tienen otro roce, pero no ha sido así. Es preocupante y es lo que se viene ahora. con el presidente (Lozano) hemos conversado, hay un buen proyecto, en el que los embajadores vamos a tener más actividad con estos muchachos”, dijo Palacios Mestas hasta que fue interrumpido por Vargas.

Juan Manuel cortó la explicación del Roberto y exclamó: “¡Jálame pe’ ‘Chorri’, apóyame pe’ mano!”, gritó entre risas. Luego, respondió “Por supuesto que sí, no te preocupes ’Loco’”, concluyó .

Luego, Palacios reveló que la frase salió después de un partido en el que el técnico de ese momento, el DT Paulo Autuori, decidió que sería titular e iría a la banca de suplentes en el duelo entre Perú y Bolivia, sin embargo, luego en la etapa complementaria, lo llamó para que ingrese desde ese momento surgió la famosa frase que fue difundida inclusive en programas cómicos de la televisión peruana.