Diego Rebagliati reveló que Jean Ferrari dejaría Universitario para ser director deportivo de la FPF

El comentarista deportivo contó que el administrador de Universitario es una opción para reforzar a la Federación Peruana de Fútbol. (Los R3BA)

Universitario de Deportes ha sufrido grandes cambios en su estructura en el último tiempo con la salida del entrenador Fabián Bustos a Olimpia de Paraguay y el director deportivo Manuel Barreto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Pero, podría padecer uno más en los próximos meses.

El comentarista deportivo Diego Rebagliati hizo una inesperada revelación en la última edición de su programa de Youtube llamado ‘Los R3BA’. El exfutbolista contó que Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, se mudaría a la Videna. Esta salida -sin duda alguna- representaría una gran baja en el club ‘merengue’.

“La otra noticia es sobre Jean Ferrari. ¿A ustedes les sorprendió que Barreto fuera a la Videna? A mí sí me sorprendió un poquito. Algo que dijo Manuel Barreto en Al Ángulo es que ‘cuando me enteré quién iba a ser el director deportivo, me entusiasmé más’. No se sabía quién iba a ser porque se hablaba de un argentino y un portugués. A mí me dijeron que es muy probable, no está confirmado, que a partir de julio, el director deportivo sea Jean Ferrari“, detalló.

El exdirectivo de Sporting Cristal profundizó más sobre el puesto de Ferrari en la Federación. “No es presidente de la ‘U’, es administrador, acá pasaría a ser director de selecciones, el cargo de (Juan Carlos) Oblitas, viviría bastante más tranquilo”.

“Tendría que escoger el técnico, armar, lo que pasa que con todo cariño y respeto para el ‘Ciego’, que es una persona que más quiero en el fútbol, el ‘Ciego’ en las circunstancias en las que asume, se dedicaba más a proteger a la selección mayor, pero ese es un cargo que debería abarcar mucha más chamba”, complementó.

Instantes después, ‘Reba’ defendió la labor del actual administrador de los ‘cremas’ y afirmó que podría ayudar a la FPF. “A Ferrari le puedes cuestionar un montón de cosas, no te puede gustar, pero Ferrari trabaja de las 24 horas del día, trabaja 18. Yo creo que Ferrari y Barreto son tipos ambiciosos y si van, van a querer hacer algo más importante que ir a cubrirle la espalda a (Agustín) Lozano”.

Jean Ferrari dejaría Universitario para trabajar en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

¿Qué pasará con Universitario?

En caso de concretarse la incorporación de Jean Ferrari como director de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en el mes de julio, el exjugador deberá dejar de ser administrador de Universitario de Deportes.

Diego Rebagliati aseguró que eso pasará y manifestó que no tiene conocimiento sobre el futuro del cuadro de Ate. “Obviamente Ferrari dejaría la ‘U’, no tengo ni idea qué pasaría con la ‘U’”.

La partida de Jean Ferrari no sería tan sencilla como las salidas de Fabián Bustos y Manuel Barreto, las cuales se pueden reemplazar con otro profesional de manera automáticamente. Y es que el nuevo administrador de Universitario tendría que ser elegido por la SUNAT.

Jean Ferrari consiguió el bicampeonato nacional durante su administración de Universitario.

Jean Ferrari sobre trabajar en la FPF

Meses atrás, a finales del 2024, Jean Ferrari fue consultado sobre trabajar en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el exjugador respondió de forma contundente. En ese momento, mostró su deseo de convertirse en el nuevo presidente, sustituyendo a Agustín Lozano.

“La verdad que no estoy apurado, yo sé que la Federación terminará llegando, soy un convencido, en algún momento me veo como presidente de la Federación. Hoy no, mañana tampoco de repente, pero a lo mejor pasado mañana se podría. No lo sé (sobre muy lejano), así como en algún momento lo dije ‘llegaré a manejar a la U y le daremos vuelta a la situación’, creo que la Federación va a terminar llegando”, apuntó.