Kluiverth Aguilar expresó su deseo de regresar a Alianza Lima mientras define su futuro en Europa: “Quiero tener mi revancha”

El lateral de 22 años recordó el fatídico 2020 con los ‘blanquiazules’ y manifestó su intención de regresar al club. (Video: José Varela)

Kluiverth Aguilar forma parte de ese exclusivo puñado de futbolistas peruanos que militan en tierras europeas. A sus 22 años, se prepara para escribir un nuevo capítulo en Bélgica, defendiendo los colores del Lommel SK. Sin embargo, en el fondo de su corazón, guarda el anhelo intacto de regresar algún día a Alianza Lima, el equipo de sus amores, redimir las oportunidades que aún le esperan.

El joven defensor, que pertenece al City Group, habló sobre su vínculo con la institución de La Victoria, donde inició su carrera profesional y del que es hincha confeso. En una entrevista con el periodista José Varela, Kluiverth evocó su etapa con los ‘blanquiazules’ y manifestó su anhelo de volver al equipo peruano para continuar escribiendo capítulos importantes en su carrera.

“Recuerdo bastantes anécdotas, alegrías, tristezas, porque no pudimos campeonar en la Liga 1, pero sí pudimos campeonar en el Apertura. Yo me voy contento porque pude, aunque sea, obtener un título con Alianza Lima”, señaló el futbolista.

Aguilar recordó también la cercanía del título nacional en el 2019 y mostró optimismo para tener una nueva chance en el futuro. “Quedamos muy cerca (de ganar el campeonato), pero a veces el fútbol da revanchas y espero poder tener otra revancha después de unos cuántos años aquí. Espero poder volver y salir campeón”, expresó.

Kluiverth Aguilar manifestó su deseo de volver a Alianza Lima. Crédito: Difusión

Kluiverth Aguilar hizo su debut con Alianza Lima en 2019 y permaneció en el club hasta mediados de 2021, momento en que cruzó fronteras para comenzar su aventura en el fútbol europeo. A sus 22 años, acumula ya cuatro temporadas lejos de casa, impulsado por el sueño de seguir creciendo y encontrar un destino que lo catapulte hacia la selección peruana, donde aspira a ganarse un lugar de honor.

El fatídico 2020 con Alianza Lima

Kluiverth Aguilar también rememoró el duro capítulo que atravesó junto a Alianza Lima durante la fatídica campaña de 2020. Ese año, los ‘íntimos’ enfrentaron la sombra del descenso, que parecía inevitable, hasta que un recurso presentado ante el TAS le ayudó a mantenerse en la Primera División. Sin embargo, más allá del alivio legal, el fracaso deportivo caló hondo en el alma de todo el plantel.

“El partido contra Sport Huancayo fue muy difícil para mí. Yo realmente soy hincha del club desde muy pequeño, siempre me he caracterizado por luchar siempre, porque Alianza es mi vida más que todo. Me dio tristeza, pero en el 2021 pudimos campeonar y eso es lo más importante”, dijo el jugador.

Alianza Lima logró levantarse tras aquella temporada deshonrosa y, con figuras emblemáticas como Hernán Barcos, Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre liderando el equipo, se reivindicó conquistando el título nacional. Una hazaña que no solo devolvió la gloria al club, sino que repitió al año siguiente, coronándose bicampeón y sellando así una etapa de renacimiento.

Kluiverth Aguilar milita en Bélgica. Crédito: Instagram

¿Kluiverth Aguilar eguirá en Bélgica?

Kluiverth Aguilar se está preparando para una nueva aventura en Europa. Con el Lommel SK tiene contrato hasta julio del 2027, por lo que todo indica que permanecerá ahí. No obstante, el mismo jugador manifestó que tiene otras ofertas y que podría cambiar de destino próximamente. “Todavía no lo sé, aún es incierto, pero hay propuestas”

Mientras tanto, el objetivo del lateral peruano es firmar su lugar en el exigente escenario del Viejo Continente. Con su club actual, que compite en la Segunda División belga, se prepara con determinación para dar el salto hacia la máxima categoría, en busca de nuevas oportunidades y el reconocimiento que anhela.