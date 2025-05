Diego Penny lamentó la suspensión de público en los estadios y recordó la época de la pandemia: “Justos pagan por pecadores”

El fútbol peruano vive un momento inusual en medio de una reñida pelea por el Torneo Apertura 2025. Los tres equipos más populares del país han sido sancionados con la ausencia de público en sus recintos deportivos. Primero, Sporting Cristal recibió la sanción por actos de racismo; mientras que Alianza Lima y Universitario debido a ‘incidentes violentos’ en las tribunas.

Las graderías sin público rememoran los aciagos días de la pandemia. Diego Penny, exportero y ahora comentarista deportivo, recordó esta época y lamentó ver las tribunas sin público de los principales recintos de la capital.

“Lo que se vivió hoy en el estadio de Alianza fue igual a lo que se vivió con Cristal la vez pasada. Igual a lo que se va a vivir en el Universitario vs Cristal en el Estadio Monumental. O sea, un estadio sin gente es volver a las épocas de tristeza que se veía en la pandemia”, inició Penny su monólogo en el programa ‘Al Ángulo’.

Diego Penny lamentó ver las tribunas vacías del Alejandro Villanueva. Crédito: X Movistar Deportes/Alianza Lima/Sporting Cristal

Penny Valdez exhibió su aflicción por las sanciones a los estadios. El último castigo que emitió la Comisión Disciplinaria de la FPF detalló que el clásico entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal se juegue a puertas cerradas por la discusión entre hinchas y jugadores ‘cremas’ en el último compromiso ante Alianza Atlético.

El excancerbero con pasado en Burnley de Inglaterra exhortó a los fanáticos a atenerse y pensarlo dos veces antes de lanzar improperios y actual descontroladamente en los escenarios deportivos, pues perjudican a sus equipos. “Esto es un mensaje para la gente que a veces no se da cuenta de la profundidad de sus actos. Justos pagan por pecadores. De fondo siento que es un tema de educación, un mal de la sociedad”, agregó.

“Hay que tomar consciencia de que el deporte sigue siendo emoción para mucho, motivación de alegría para otros y trabajo para muchos más. Hay que acabar con la violencia en todo sentido. Nosotros no queremos que un estadio más se vea vacío, pero por encima de eso está el no a la violencia, eso es lo principal y hay que desterrarlo del fútbol. Es difícil, pero hay que trabajar haciéndolo con buenos hechos. Desde su hogar, uno tiene que comenzar dando el ejemplo luego con la sociedad”, sostuvo Penny.

Hernán Barcos, de momento, lleva 8 goles en la temporada 2025 con Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Para el panelista fue complicado observar la imagen sin público del Alejandro Villanueva. “Empecé esta introducción porque me sentí mal viendo a Matute así porque normalmente estamos acostumbrados a ver fiesta en Matute en el Monumental o un Gallardo lleno con la gente apoyando a sus equipos”, concluyó.

¿Peligra la sede de la Copa Libertadores?

La noche del último lunes, la Comisión de Justicia (CJ) de la Federación Peruana de Fútbol notificó al Club Universitario de Deportes que su duelo liguero ante Sporting Cristal se jugará a puertas cerradas. Además, impuso una multa de 6 UIT —32.100 soles— a la institución que administra Jean Ferrari, quien exhibió toda su molestia por la decisión de la Comisión.

“Después que salió la notificación, me comuniqué con la FPF, pero la Liga 1 está atada de manos porque depende de lo que dice esta Comisión. Entonces, hablo con la secretaria general, sabiendo que la gente de Conmebol está en Lima haciendo una inspección al estadio, como no entienden nada estos tipos de la Comisión, habría que preguntarles lo que significa Conmebol”, sostuvo enérgicamente Ferrari Chiabra.

El exfutbolista expuso que esta decisión podría afectar la sede de la final de la Copa Libertadores. Si bien el órgano rector del fútbol sudamericano no ha especificado el estadio capitalino que albergará el decisivo encuentro, Ferrari afirmó que representantes de Conmebol se encontraban supervisando al ‘coloso de Ate’.

El administrador de Universitario, Jean Ferrari, rechazó sanción al estadio Monumental

“Estamos expuestos a que también nos quiten la sede de la final de la Copa Libertadores porque estos tipos no saben de lo que estoy hablando, habría que decirles que significa que la gente de Conmebol esté inspeccionando al estadio. Estaban programados para ir al partido del jueves a un estadio abarrotado de gente y demostrando que teníamos un plan de seguridad aprobado por el Ministerio del Interior”, dijo Ferrari en declaraciones al programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Finalmente, el dirigente ‘merengue’ solicitó la salida del presidente de la Comisión de Disciplina, Miguel Grau. “No solo a la Comisión de Disciplina, también a la ticketera, para que estas personas no puedan comprar entradas. La Comisión no ve eso. Te sancionan con 6 UIT y te cierro el estadio. Queda claro que no entienden lo que nos cuesta a los clubes llenar los estadios. No tienen la mínima idea. Viene un partido de alto riesgo contra Cristal ¿entenderán lo que significa ‘alto riesgo’? No. No saben. ¿Cómo no voy a solicitar la renuncia de esa Comisión? No tienen capacidad”.