Reimond Manco retrocede sobre la no convocatoria de Christian Cueva a la selección y sorprende con nueva declaración sobre su presente en Cienciano

El 'Rei' habló del presente de 'Aladino' en Cienciano y si puede ser llamado nuevamente a la 'bicolor'. (Video: Al Volante)

El gran momento que venía pasando Christian Cueva en Cienciano ha provocado que se genere un debate si es que debería volver a la selección peruana, teniendo en cuenta que solo quedan dos partidos decisivos en las Eliminatorias 2026. Y uno de los que estuvo en contra es Reimond Manco, al mencionar que su nivel no le alcanza para este tipo de encuentros, lo que provocó una contundente respuesta de parte de ‘Aladino’. En ese sentido, el ‘Rei’ volvió a referirse al talentoso volante, por su presente en el ‘papá' y una eventual convocatoria a la ‘bicolor’.

“Hoy por hoy, el fútbol profesional implica que tengas que tener un juego a la par de los 90, 95 o 100 minutos que te toque jugar. La técnica, la táctica y el talento te va a durar para jugar 15 y hasta 30 minutos, pero luego, los que prevalecen, los que son titulares, están mejor preparados física y mentalmente”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Al Volante’.

De la misma manera, reconoció que el menudo mediocampista ha crecido notablemente bajo el mando del DT Carlos Desio, que ha sabido llevarlo de a pocos tras haber sufrido una grave lesión.

“Él viene poniéndose mejor. Yo creo que mucho de la parte del ‘Cholito’ Cueva que lo está ayudando es que el entrenador Desio lo está sabiendo llevar. Primero le daba 10, 15, 20 minutos. El otro (Cristian Díaz) quizás lo quería pero no tenía ese cuidado que muchos entrenadores como Desio tienen. Y le está yendo bien, cada vez está jugando más tiempo. Yo creo que va a terminar jugando partidos completos, pero poco a poco para que así no pueda sufrir ninguna lesión, porque recordemos que estuvo mucho tiempo de para por una lesión que tuvo”, comentó.

Carlos Desio, DT de Cienciano, ha hecho que Christian Cueva se acerque al mejor nivel que mostró como futbolista.

Reimond Manco sobre Christian Cueva y un posible regreso a la selección peruana

Ahí fue cuando la periodista Darinka Zumaeta le preguntó a Reimond Manco si es que veía a Christian Cueva en la selección peruana, a lo que respondió lo siguiente:

“Yo creo que está en ese camino. Hoy por hoy, creo que es muy pronto hablar de eso porque está volviendo de la mejor manera, pero ‘volviendo’. Creo que si él sigue en ese camino y llega a sostener 90 minutos a ese ritmo, la calidad la tiene y nunca la va a perder. Creo que es un jugador de selección netamente y totalmente de acuerdo con que tiene que estar en la selección cuando eso pase”, sostuvo.

Ahora, estas declaraciones llegan en medio de que el nacido en Huamachuco haya revelado en el podcast ‘Enfocados’ que lo llamó para encararlo por considerar que su performance ya no le alcanza para disputar las Eliminatorias 2026. “Escucha hermano, nunca he tenido problemas contigo. Que hoy tengas un programa y hables, no te da esa garantía para hablar de mi persona. Te llamé, te escribí y nunca me contestaste (...). Es más, si el hombre ha jugado al fútbol y ha tenido sus oportunidades, sabe cómo es esto, tampoco puede hablar tan a la ligera”, mencionó.

'Aladino' le respondió al 'Rei' por las críticas que tuvo de no volver a la 'bicolor' y expuso su experiencia en Eliminatorias. (Video: Enfocados)

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Christian Cueva en el pasado?

A finales de abril, cuando Christian Cueva empezaba a elevar su nivel en Cienciano con buenas actuaciones en Liga 1 y Copa Sudamericana, se originó una discusión en la prensa sobre si es que debería regresar a la selección peruana. Al igual que Eddie Fleischman, Reimond Manco estuvo en contra de su convocatoria y explicó el motivo.

“Cueva, para jugar en Cusco, donde es una ciudad de altura y ya está aclimatado, le alcanza para hacer este tipo de cosas, que no es todos los partidos. Pero para un nivel de selección como se está viendo en la Eliminatoria, personalmente creo que no le alcanza”, sostuvo para ‘Juego Cruzado’.