Hernán Barcos aclaró la controversia de su golazo anulado por el VAR en el Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2025

El árbitro Edwin Ordoñez invalidó el tanto del 'Pirata' por una mano. (L1 Max)

No solo hay insatisfacción en la afición de Alianza Lima por el mal juego propuesto contra Atlético Grau, en el marco de la fecha 12° del Torneo Apertura 2025, también por el arbitraje dirigido por Edwin Ordóñez, quien se acaparó de todos los focos luego de anular un golazo a Hernán Barcos a partir de una revisión en el Sistema de Videoarbitraje (VAR).

De 41 años, Barcos volvió a ponerse sobre la espalda al equipo luchando cada pelota como si fuese la última. En esas, se hizo de una y la mandó a guardar con una categoría sublime. Era un nuevo golazo para su cuenta personal y para nivelar el tanteador frente al Patrimonio de Piura. Sin embargo, la tecnología entró a tallar invitando al silbante a revisar la acción por una presunta mano previa.

Al acercarse al monitor del VAR, Ordóñez apreció toda la acción en solo una toma —dado que no aparecieron más imágenes de apoyo— y sin pensarlo demasiado determinó la existencia de una mano al momento que HB9 se disponía a entrar al corazón del área del Atlético Grau.

Al respecto, Hernán dijo que “yo no siento que me pega en la mano, en ninguno momento siento eso, es más yo siento que le pega la mano en el defensor. Pero él [Edwin Ordóñez] dice que en el VAR se ve que me toca en la mano y lo invalidó. Lamentablemente es algo que nos pasa más últimamente a nosotros”.

En poco más de una semana, el arbitraje ha estado en el ojo de la tormenta, generando una rechazo generalizado volcado en un ataque vandálico contra la fachada de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA). Allí se ubicaron más de 10 afiches amenazantes en contra de los jueces que integran la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

A diferencia de la posición iracunda de los hinchas, Barcos ha sido más cauteloso negando cualquier acto direccionado con el solo propósito de perjudicarlos en la Liga 1: “El tema de los árbitros es algo que no cabe a mi hablar, se equivocan a favor o en contra, normalmente pasa”.

“Pero no me gusta que se vea como una excusa. Si le dije que no me gustaba la predisposición que tuvo en el partido, pero tengo respeto para todos”, mencionó el Pirata añadiendo que “hay que trabajar, cambiar el chip, nos quedan 5 días para un nueva final de Libertadores pero tenemos cierta tranquilidad con el equipo que tenemos”.