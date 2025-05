Presidente de CONAR le respondió con firmeza a Franco Navarro tras acusaciones por polémica contra Alianza Lima: “Solicite árbitros extranjeros”

Winston Réategui le respondió al directivo de Alianza Lima por el polémico arbitraje en Liga 1. (Video: Radio Ovación)

La derrota de Alianza Lima ante Cienciano del pasado viernes 2 de mayo sigue dando de qué hablar. Pero no tanto por el resultado adverso con el gol de Christian Cueva, sino por la polémica actuación del árbitro Bruno Pérez, quien expulsó a Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y Néstor Gorosito.

De hecho, esto provocó el enorme malestar del mundo ‘aliancista’, que incluso tuvo fuertes represalias de parte de delincuentes que se hicieron pasar como hinchas y colocaron amenazantes pancartas en los exteriores de la Videna.

Ante este panorama, desde la Comisión Nacional de Árbitros llevaron a cabo una conferencia de prensa el lunes 5 de mayo, en la que expresaron su sentir por todo lo ocurrido. En ese sentido, su presidente, Winston Reátegui, le respondió a Franco Navarro por las quejas realizadas tras dicho partido.

"Invito al señor Franco Navarro a solicitar a árbitros extranjeros. Solicítelos, si esa es la solución para ellos, que lo hagan, nosotros no tenemos ningún problema. Es muy simple, sigan el procedimiento yendo primero a Liga 1 y luego se les enviará los árbitros extranjeros y, seguramente, ellos van a estar más tranquilos", fueron sus primeras palabras.

Colocan afiches contra los arbitros de la Liga 1 en la FPP

De la misma manera, el excomentarista de ‘L1 MAX’ descartó que vaya a haber incomodidad en la CONAR si Alianza Lima hace ese pedido. “Si ellos dicen que los árbitros nacionales son tendenciosos es porque no confían en nosotros. Entonces, sería mejor que soliciten árbitros extranjeros y con eso solucionan sus problemas, y llevamos la fiesta en paz. No nos vamos a molestar, al contrario, le pedimos que hagan eso”, precisó.

Winston Reátegui recordó que Franco Navarro tuvo una desaforada reacción contra el juez Bruno Pérez al término del compromiso en Matute. Al mismo tiempo, aclaró que Cienciano sí acudió a la Asamblea de Bases de la FPF pero votó en contra.

“Nadie le dice al señor Franco Navarro y al Club Alianza Lima que no reclamen porque están en todo su derecho de hacerlo, pero existen estamentos y formas. Pero no puede ser que sus formas sean decir que todos los arbitrajes son tendenciosos y sabemos muy bien el significado de ese término. Dicen que les pusieron la mano por no ir a la asamblea, pero Cienciano fue a la asamblea y votó en contra. Yo nunca he visto que dos equipos pierdan a la vez en un partido", señaló.

El excolegiado FIFA rechazó que los árbitros peruanos tengan un favoritismo por algún equipo como alegaron en Alianza Lima. “Más allá de eso, en Alianza Lima quieren dar a entender que existen una mala disposición y órdenes de arriba en perjudicar a alguien. Eso no ocurre en absoluto, porque la CONAR es estrictamente autónoma y de las designaciones nos hacemos responsables todos los que estamos aquí presentes”, agregó.

Los reclamos de Alianza Lima tras polémico arbitraje de Bruno Pérez

El hecho de que no haya sancionado un penal en contra de Paolo Guerrero y sí uno ocasionado por Carlos Zambrano, hizo que Bruno Pérez sea señalado por todo el entorno de Alianza Lima, tanto por sus hinchas como por jugadores y dirigentes.

El DT Néstor Gorosito fue uno de los primeros que propestó yéndose de la cancha y acabó recibiendo la tarjeta roja, al igual que el ‘Depredador’ y el ‘Kaiser’. Este último explotó al día siguiente con duras declaraciones.

El mismo ‘Pipo’ también se pronunció y consideró que los fallos arbitrales viene desde inicios del Torneo Apertura, y que los ‘hombres de negro’ no miden con la misma vara a todos los equipos de la Liga 1.

Por su parte, Franco Navarro, director deportivo del club, cuestionó a Winston Réategui y exigió que los colegiados hagan bien su trabajo.