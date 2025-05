Néstor Gorosito destruyó al árbitro del Alianza Lima vs Cienciano y denunció boicot en la pelea por el título de la Liga 1: “Da impotencia”

Alianza Lima perdió 1-0 ante Cienciano por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Alianza Lima perdió 1-0 ante Cienciano el pasado viernes 2 de mayo en un duelo válido por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El choque que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva estuvo cargado de polémicas arbitrales que incidieron en el resultado.

El mediocampista Christian Cueva le dio el gol del triunfo vía penal al equipo cusqueño en los minutos de descuento en una jugada que generó controversia, tuvo participación del VAR y fue revisado por el juez Bruno Pérez en la pantalla del videoarbitraje.

El defensa ‘blanquiazul‘, Carlos Zambrano impactó con el codo del rival, Jimmy Valoyes, dentro del área y el árbitro señaló penal. Sin embargo, la revisión ocasionó el reclamo del atacante Paolo Guerrero que recibió su segunda amarilla y vio la roja y a la par se sancionó por la falta al zaguero que también fue amonestado por segunda vez y en consecuencia fue expulsado.

Néstor Gorosito criticó a Bruno Pérez

Estos hechos, se suman al reclamo de un eventual penal contra Guerrero sobre el final del primer tiempo, acrecentaron la controversia por parte de los hinchas, comando técnico y directos de Alianza Lima en contra de Bruno Pérez. En ese sentido, el DT Néstor Gorosito dio a conocer su postura.

“Trastoca todo lo del árbitro, es una consecuencia de lo que venimos sufriendo desde el principio de torneo, no es de ahora, duele y lástima porque al alcance nuestro como cuerpo técnico está trabajar, venir, entrenar, preparar el partido, dosificar, ataquemos por acá, y dirigir y hasta allí llegamos como cuerpo técnico. Después tiene que haber gestiones para que no nos pase lo que nos pasa normalmente todos los partidos. A los 2 o 3 minutos tarjeta amarilla de forma constante para nosotros. Después vemos en los partidos, porque uno ve todos los partidos, entonces da la casualidad que a todos lo que se están arrimando arriba empiezan a perjudicar. Tienen que haber alguien que digite, pero a nosotros no nos alcanza con eso. No es una cosa que nosotros podamos solucionar”, aseguró a la prensa.

El penal a Paolo Guerrero

El ‘Pipo’ puntualizó que el árbitro Bruno Pérez se equivocó al no cobrar un penal contra el atacante Paolo Guerrero y sugirió que estas situaciones son extrañas. “Ustedes como periodistas miren cómo agarraron a Paolo Guerrero en cada córner, miren eso y verán que uno no miente. Nos cobran un penal que ni lo ve al otro, ni lo ve, está de espaldas, no es que lo ve y pega un codazo. No es solo eso, también las faltas chiquitas. La roja a Guerrero sin ver si le había pegado o no le había pegado. Yo he jugado a la pelota desde los 6 años que entré a River Plate, tengo 60 años que juego a la pelota y uno se da cuenta enseguida a los cinco minutos de cómo es la cosa. Cuando miras los partidos de otros equipos te das cuenta en dos minutos. Nosotros no podemos hacer nada. Genera impotencia y Alianza es un equipo muy grande para que le hagan esas cosas”.

El árbitro Bruno Pérez no pitó el agarrón de Jimmy Valoyes al 'Depredador' en Alianza Lima vs Cienciano. (CONAR)

Reconoció triunfo de Cienciano

Además, Gorosito fue enfático en señalar la postura de los periodistas que cubren la Liga 1 y marcó las diferencias. “No solo pasa acá pasa en todos lados. Hay medios que defienden a un equipo y defienden a otro equipo, y descarados a veces, descarados. Defienden cosas indefendibles. Hay situaciones de los mismos árbitros con uno y otro equipo, y para un equipo sí para el otro no. Entonces, genera impotencia. Nosotros tenemos que mejorar”.

Por último, el DT ‘íntimo’ reconoció el triunfo del rival y volvió a insistir que el arbitraje es en contra de su equipo. “Con esto afuera Cienciano de cualquier cuestionamiento. Ellos han hecho un buen equipo, uno de los mejores equipos de Perú. Antes de jugar con nosotros les había dicho a los chicos que iba a ser un partido difícil. Es de los mejores y con diferencia. El tema es con nosotros. Yo quiero dejar en claro que llegamos hasta un lugar como cuerpo técnico, ya después es una cuestión del club”.