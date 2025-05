Universitario lanzó amenaza a Cusco FC en caso utilice a Marco Saravia: defensor se quedaría sin jugar todo el Torneo Apertura

Una nueva polémica se ha desatado en la Liga 1 2025. Cusco FC -por medio de su entrenador Miguel Rondelli- ha dejado abierta la posibilidad de utilizar a Marco Saravia en el duelo ante Universitario por la fecha 11 del Torneo Apertura, a pesar que este futbolista se encuentra en condición de préstamo y tiene una cláusula establecida por los ‘cremas’.

El técnico argentino explicó su postura en una reciente entrevista con el programa deportivo llamado L1 Radio, señalando que no existe ningún impedimento para que el defensor peruano no dispute el encuentro ante los ‘merengues’. Inclusive, se apoyó en un suceso que involucró a la FIFA y UEFA años atrás.

“Yo lo que no entiendo es de dónde sale, he leído por muchos portales, que esta inhabilitado. No está inhabilitado. Desde el año 2014, la FIFA junto con la UEFA, porque el tema se originó por el caso Courtois, dio por finalizada la cláusula de miedo, que significa que los clubes que tienen jugadores cedidos pueden impedir al equipo que los pongan, entonces no entiendo”, comenzó.

Cusco FC amenaza con utilizar a Marco Saravia ante Universitario pese a cláusula.

Además, Rondelli manifestó que leyó el reglamento de la Liga 1 y tampoco indica que los futbolistas que están cedidos no pueden enfrentarse a sus clubes de origen. Es más, el DT ‘gaucho’ consultó a SAFAP (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú) sobre este tema y le dijeron que no existe ningún obstáculo para que utilice al popular ‘Faraón’.

“Salvo que los reglamentos de la liga peruana digan eso, yo leí el reglamento y no dice nada de eso, no dice en ningún artículo que los jugadores que están cedidos no pueden jugar por el club que los cedió. Me informé por el gremio de jugadores y me dicen lo mismo, no hay ninguna ley que prohíba que los jugadores jueguen”, añadió.

El estratega de Cusco FC no quiso confirmar si alineará a Marco Saravia ante la ‘U’, pero dejó abierta la posibilidad, lanzando una incógnita a los panelistas de L1 Radio. “Yo les hago una pregunta, si a mí se me ocurre ponerlo, ¿Pierdo los puntos?“. Los periodistas le respondieron que ”no", pero expresaron que el futbolista sí podría afrontar problemas con el club de Ate por el contrato estipulado.

Finalmente, cerró dejando una reflexión sobre este controversial caso: “A lo que yo voy es que no es lo que yo quiera o lo que Universitario quiera, acá el que debe tomar cartas en el asunto y decir si un jugador puede jugar o no es la Federación. Porque sino lo que va a pasar es que los clubes más poderosos, Universitario, Alianza, Cristal y Melgar, van a contratar a los mejores jugadores, los van a prestar, con el objetivo de que no jueguen contra ellos”.

Miguel Rondelli afirmó que Cusco FC no perdería los puntos en caso haga jugar a Marco Saravia ante Universitario.

La drástica medida de Universitario si Cusco FC utiliza a Marco Saravia

El periodista deportivo Gustavo Peralta, en el mismo programa, dio a conocer la drástica medida que tomaría Universitario de Deportes en caso Cusco FC alinee a Marco Saravia el próximo sábado 3 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto ‘crema’ rompería el contrato con el club cusqueño.

“He podido conversar con alguien de Universitario y me dicen ‘Si Cusco FC decide poner a Marco Saravia, es incumplimiento y resolvemos el acuerdo, meten en un problema al jugador’”, fue lo que dijo el reportero en L1 Radio.

En ese contexto, Marco Saravia dejaría de pertenecer a Cusco FC y quedaría -ahora sí- inhabilitado para jugar lo que resta del Torneo Apertura. ¿Por qué? Y es que al haber disputado distintos partidos con el cuadro ‘aurinegro’, no podría formar parte de ningún otro elenco de la Liga 1 hasta el Torneo Clausura.