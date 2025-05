Jhonny Vidales, acercado al fútbol de Brasil por su impresionante ritmo goleador con ADT en Liga 1 2025

Jhonny Vidales, pilar fundamental de ADT en el Apertura 2025. - Crédito: Difusión

Jhonny Vidales es un posible objetivo para aterrizar en Brasil. No necesariamente en la máxima categoría, sino en la división de segundo orden. La fórmula es un ofrecimiento desde su entorno empresarial hacia un club con tradición que, hace no mucho, albergó en sus filas a otro peruano: el Goiás.

El reporte ha llegado a través de RTI Esporte, que ha dado cuenta que su entorno está detrás avivando una posible operación: “Los agentes de Vidales están haciendo movimientos y ven al fútbol brasileño como una buena opción para el deportista”.

Jhonny Vidales, actualmente, lleva 10 goles anotados en el Apertura 2025. - Crédito: ADT

De manera increíble, Jhonny ha despertado su talento goleador en el inicio de la temporada 2025 vistiendo la camiseta de Asociación Deportiva Tarma. En concreto, registra una diana por partido. Al día de hoy se posiciona como el máximo artillero del Torneo Apertura con 10 conquistas.

No es ningún secreto que Vidales es un pilar fundamental dentro de los planes de ADT, pero aun así el área administrativa ve bien la posibilidad de desprenderse de su goleador a cambio de una buena oferta económica. Al respecto, siempre bajo la indagación de RTI, se conoció que “el club pretender aceptar la primera propuesta del exterior que supere los R$ 2 millones (USD 350.000 al cambio).

El atacante peruano anotó su doblete en Tarma. (Video: L1 MAX)

Por ahora, se desconoce la respuesta del ‘esmeraldino‘, pero no debería sorprender que desde los fueros internos se discuta la posibilidad de incorporar al peruano de 33 años, en cuya hoja de vida destacan algunas experiencias en el extranjero como en el Parma (ITA), ND Gorica (ESL) y Marítimo (POR).

Goiás ha empezado con el pie derecho la Série B, pero hace pocos días sufrió una dolorosa derrota en la final de la Copa Verde 2025 contra Paysandú. Una resolución fatídica de penales, en Serra Dourada, ha significado la primera mancha de la gestión del entrenador Vagner Mancini.

Jhonny Vidales se ha destapado como goleador en Liga 1 2025. - Crédito: ADT

Experiencias truncas afuera

Jhonny Vidales puede presumir de haber llevado su fútbol a Europa siendo muy joven, pero las experiencias dejaron más sinsabores que alegrías en su hoja de vida. Su primera salida fue a Italia esperanzado en que marcaría un punto de inflexión en su carrera; sin embargo, el periplo fue más que una pesadilla por negligencias empresariales.

“Fue uno de los episodios más complicados que me tocó vivir. El negocio que se hizo con mi representante que era el hijo de Gerónimo Barbadillo y otro familiar de él, hicieron el contrato, pero no me salían los papeles. Pasó el tiempo y entrené con la reserva y después me pasaron al primer equipo un par de semanas, pero no era considerado", indicó en una entrevista con Infobae Perú.

“Me prestaron a un equipo que le pertenecía a Parma y era de Eslovenia. Fui y también parecía que no sabían que iba a llegar, no me pagaron un sueldo, decían que era por un tema de papeles. Era joven y no me daba cuenta de eso. No me pagaron un sueldo. Por un año y medio fui estafado, fue un duro proceso“, añadió.

Recopilación de acciones destacadas del extremo peruano en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Miguel Romero)

Posteriormente, Vidales halló un espacio en otra institución de Eslovenia, donde compartió vestuario con Gianluca Lapadula: “No lo conocí. Estuve un mes y ni sabía que era peruano. Sí conversé, pero no largo ni nada porque no hablaba mucho el español. Solo lo tuve como compañero y ni idea de que iba a jugar en la selección”.

Su última incursión en el Viejo Continente fue, por allá en el 2013, con el Marítimo de Portugal. “Me costó y mentalmente no estaba tan fuerte en esa época. Me frustraba porque me pedían algo que no les podía dar en ese momento. Regresé, pero me dolió porque sí me hubiera gustado quedarme", externó Jhonny.