Carlos Zambrano aplaudió a Christian Cueva por doblete y lanzó advertencia previo al Alianza Lima vs Cienciano: “La amistad quedará de lado”

Christian Cueva se volvió el héroe de Cienciano tras marcar doblete que le dio el triunfo a su equipo por 2-1 frente Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el pasado lunes 28 de abril. El volante volvió a brillar después de no ser considerado por decisión técnica, pero Carlos Desio lo reintegró a su escuadra y no se equivocó.

El popular ‘Aladino’ respondió la confianza del nuevo DT con goles y su reaparición fue por la puerta grande. El ’10′ se volvió tendencia y todos hablan de su auspicioso regreso.

Carlos Zambrano se sumó a los elogios y aplaudió a su amigo por las anotaciones. Resaltó su calidad y dejó en claro que nunca la perdió, solo necesita recuperar su ritmo al cien por ciento para seguir demostrando su vigencia.

“Acabo de ver las noticias y feliz por mi ‘cholito’. Que recupere la alegría, está jugando y que recupere el ritmo. Es un jugador que no podemos perderlo todavía. Es un jugador que todo el mundo le dio la espalda por muchas cosas, pero sabemos lo que nos puede dar él. Sabemos lo que nos puede dar, que se recupere lo más pronto posible y tenga continuidad en el fútbol”, apuntó el ‘Kaiser’ en conversación con L1 Radio.

El volante logró su doblete frente a los huancaínos. (Video: L1MAX)

Carlos Zambrano lanzó advertencia a Christian Cueva

El próximo duelo de Alianza Lima será contra Cienciano este viernes 2 de mayo a las 19:30 horas en Matute, y el ‘Kaiser’ lanzó advertencia a Christian Cueva. Ambos estarán frente a frente y será uno de los duelos más llamativos del encuentro.

“Al final la amistad va a quedar de lado porque en el campo es otra cosa”, aseguró el defensa y también dejó en claro que si tiene que darle ‘chiquita’ al popular ‘Aladino’ lo hará: “A veces las jugadas se dan así y uno tiene que defender sus colores. No es que uno lo planee ni nada”.

Además, Carlos Zambrano se refirió a las duras críticas que recibió el exseleccionado, y aseguró que es algo que cada jugador debe manejar porque la familia es la parte más dañada.

“Hay cosas a las que también como jugadores nos exponemos y tenemos que aceptar las críticas. A veces las críticas son duras y atrás de nosotros hay una familia que lo sufre más, pero creo que a los periodistas eso les da igual; es su forma de trabajar y eso es incómodo como jugador y como persona”, comentó.

Eso sí, el central ‘blanquiazul’ puntualizó que los cuestionamientos no le chocan porque ya sabe cómo manejarlo, y ahora se preocupa en lo que él piensa, no los demás.

“A mí no me duele nada, me da igual todo. Estoy en un momento donde ni las críticas buenas me van a subir, ni las malas me van a chocar. Yo tengo la mentalidad de que simplemente solo peleo conmigo mismo; no tengo que demostrar nada a nadie. La gente que me conoce sabe cómo soy; me puedo equivocar como todos. Yo acepto mis errores personalmente, no necesito que me lo diga alguien”, finalizó.

Esto dijo Carlos Zambrano sobre el trabajo de Néstor Gorosito dentro de Alianza Lima - Crédito: AFP.

¿Carlos Zambrano ya piensa en su retiro?

El defensa de Alianza Lima reveló si está pensando en su ponerle fin a su carrera futbolística y lanzó sincera confesión respecto a su manera de entrenar.

“Todo depende del billete (risas). Soy flojo y vago, pero cuando es momento de entrenar, yo entreno bien y me exijo, por eso estoy en un nivel positivo", sostuvo el ‘León’.