José Chávarri dejó contundente mensaje sobre el principal motivo que permitió el regreso de Jorge Fossati a Universitario

En 'Al Ángulo' analizaron el regreso de Jorge Fossati a Universitario y esto fue lo que dijeron - Crédito: Universitario.

En el reciente programa de ‘Al Angulo’ emitido por Movistar Deportes, José Chávarri, panelista deportivo, afirmó que no tiene dudas que Jorge Fossati regresa a Universitario de Deportes para salir campeón.

“A Fossati lo traen para campeonar, no me cabe ninguna duda, si alguien le queda un atisbo o alguna duda, no. Él está aquí para eso. A partir de ahí, serán los hinchas quienes hagan el balance final”, señaló el comentarista de fútbol.

A su vez, afirmó que no piensa que el hincha ‘crema’ culpe a Jorge Fossati por los resultados de la Copa Libertadores 2025 y encontró con quién se puede empecinar el pueblo de la ‘U’.

“Yo creo que no se la pasan la factura a Fossati (por la Copa Libertadores), al que sí se la van a pasar seguramente es a Manuel Barreto, que está por verse si se queda o no se queda. Por lo que dijo tiene intención de irse”. sostuvo el analista deportivo.

¿Jorge Fossati es el indicado para la ‘U’?

Luego de confirmarse la repentina salida de Fabián Bustos del banco ‘crema’. Jean Ferrari, Manuel Barreto y su equipo de trabajo se pusieron en la búsqueda de encontrar al líder que recupere la confianza del plantel y les permita seguir luchando por el Torneo Apertura 2025, además de lavarle la cara al equipo internacionalmente, que tras el difícil arranque cuenta con algunas chances de aspirar a continuar en algún torneo continental.

En la navegación por encontrar quien tome el barco, llegó, rápidamente, el nombre de Jorge Fossati. En el tema contractual, ambas partes se pusieron de acuerdo en tiempo récord y el equipo ‘merengue’ oficializó al ‘Nono’ a través de sus redes sociales con el mensaje: “Un campeón vuelve a su casa”, por un post en todas las plataformas digitales, seguido de más vídeos y fotos recordando los partidos y el título del 2023.

Una de las virtudes del estratega uruguayo es retribuir la confianza a sus jugadores y hacer un equipo que funcione en armonía. Gracias a ello, en la campaña 2023 salieron campeones tras casi 10 años de sequía en trofeos, además que le quitaron el tan ansiado tricampeonato a su máximo rival, Alianza Lima. Así que, por lo visto anteriormente el ‘Nono’ puede meterse a la historia de Universitario de Deportes si logra campeonar en la presente temporada.

La 'U' difundió un contenido audiovisual sobre el retorno del técnico uruguayo. (Video: Universitario)

¿Manuel Barreto se va?

La posible salida de Manuel Barreto de Universitario de Deportes ha comenzado a tomar fuerza tras los últimos acontecimientos en tienda ‘crema’. El actual director deportivo no ha confirmado su continuidad más allá de esta temporada, y su futuro se mantiene en evaluación interna. Aunque ha sido una figura clave en la gestión del club, las decisiones deportivas más recientes han generado opiniones divididas entre hinchas y analistas.

Barreto fue uno de los principales impulsores del regreso de Jorge Fossati al banquillo merengue, movimiento que fue bien recibido por gran parte de la hinchada. Sin embargo, la presión por conseguir resultados inmediatos, tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores, podría influir en su permanencia. En este contexto, la dirigencia evalúa el rumbo del proyecto deportivo con miras a la temporada 2026 y posteriores.

Durante su etapa como director deportivo, Universitario de Deportes logró romper una racha de casi diez años sin títulos nacionales y formó planteles competitivos a nivel local. No obstante, las dificultades para consolidar un papel protagónico a nivel internacional y las dudas respecto a algunos fichajes han puesto en debate su gestión. Si bien no hay una decisión oficial, todo apunta a que Barreto podría dejar el cargo al finalizar el año.