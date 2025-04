Ángel Comizzo pudo ser el técnico de Perú tras salida de Jorge Fossati, pero no aceptó por insólito motivo: “Todo era desprolijo”

El DT de Atlético Grau contó que recibió la oferta de la FPF, aunque la declinó por una serie de razones. (Video: EmbajadUr Crema)

La selección peruana viene afrontando una nueva etapa bajo el mando de Óscar Ibáñez. Y es que la salida de Jorge Fossati hizo que desde la FPF analicen diversos nombres, aunque el extécnico de Cienciano fue el elegido por los partidos de este año de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, hubo un candidato que sonó bastante fuerte y fue Ángel Comizzo, aunque finalmente se quedó a cumplir su contrato en Atlético Grau. En ese sentido, el ‘Indio’ reveló que fue contactado para reemplazar al uruguayo, pero rechazó la oferta por insólito motivo.

"Me gustan los proyectos, las planificaciones, y me parecía que todo estaba muy desprolijo. No me gustan las desprolijidades. Yo creo que uno tiene que agarrar un trabajo serio, tiene que ser un proyecto. Este era el momento, porque la gente no solo lo pide, sino lo exige. Este era el momento del recambio generacional, no había otro. Era ahora o no sé cuándo lo van a hacer", dijo en primera instancia para el canal de YouTube de ‘Embajadur Crema’.

De la misma manera, puso el ejemplo de Argentina para asegurar que no hubiera aceptado dirigir solo en seis partidos.

“Cuando Argentina empieza realmente a tener orden en su selección fue porque el ‘Flaco’ Menotti impuso en la AFA que los contratos de los entrenadores de la selección tienen que perdurar cuatro años. ¿En serio creen que yo iba a ser contratado por dos o seis partidos? No podía permitir eso como entrenador, no me gustan las desprolijidades", comentó.

Ángel Comizzo descartó ser el entrenador de la selección peruana en las Eliminatorias 2026 para seguir en Atlético Grau. - créditos: Atlético Grau

Ángel Comizzo reconoció que la oportunidad de llevar a cabo el recambio generacional en la selección peruana era con la salida de Jorge Fossati, y que si hubiera un proyecto serio él habría dado el ‘sí‘.

“¿Si el panorama hubiese estado claro, me hubiese gustado? Sí, claro, muchísimo. Hace 12 años que estoy en este país, conozco cada ciudad, todas las canchas, los estadios, los jugadores, el talento que hay en cada uno, y sé lo que hay que exigir. Creo que este era el momento del recambio generacional“, precisó.

El entrenador de Atlético Grau volvió a mencionar un ejemplo, esta vez de Venezuela y su trabajo con los menores. “Venezuela tomó la decisión de no ir a un Mundial para proyectar con los jóvenes un trabajo a futuro; a tal punto que salió campeón con la sub 20, ahora es respetada y está cerca de clasificar a un Mundial. Pero hay un orden, organización, trabajo previo, recambio de jugadores, y esto lo empezaron hace muchos años. ¿Cuándo vamos a empezar el recambio generacional?“, cuestionó.

Para Comizzo, el hecho de que la ‘bicolor’ pueda perder de forma estrepitosa por el hecho de poner jóvenes no es un problema, ya que considera que adquirirán experiencia.

Bryan Reyna, Piero Quispe y Joao Grimaldo son los llamados a ser parte del recambio generacional en la selección peruana. - créditos: FPF

Ángel Comizzo sobre cómo desarrollar un proyecto en la FPF

Por otro lado, Ángel Comizzo confesó cómo la FPF puede desarrollar un buen proyecto de cara al futuro para la selección peruana.

“Hay que trabajar mucho. Tienes que tener buenos scouts para ver cuántos peruanos jóvenes hay fuera del país, poder traerlos, también los que están acá. El talento está, pero hay que planificar”, acotó.

En el mismo programa digital, le preguntaron de si es que aspira a dirigir a la ‘blanquirroja’ en un futuro, a lo que expresó: “Para mí sería un orgullo dirigir a la selección y siempre dije que era una materia pendiente, es un sueño. Pero todo tiene que ser planificado, ordenado. No se puede ser todo de manera desprolija. No puedes contratar entrenador por dos o seis partidos”.

Ahora, Rainer Torres, otro de los integrantes de ese espacio, le consultó al extécnico de Universitario si es que veía seriedad en la actual gestión de la FPF, a lo que respondió con un rotundo ‘no’.

Ángel Comizzo salió campeón nacional con Universitario en 2013. - créditos: Universitario

¿Cuántos partidos le quedan a Perú en Eliminatorias 2026?

Luego de sacar tres puntos de seis posibles en la fecha doble de marzo, los dirigidos por Óscar Ibáñez visitarán a Colombia; el 4 de junio, luego recibirá a Ecuador cinco días después. Enfrentará a Uruguay en Montevideo el 9 de setiembre y culminará su participación en las Eliminatorias 2026 en casa contra Paraguay. El combinado patrio agotará sus opciones pese a que se ubica en la última casilla.