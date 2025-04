Alineaciones de Universitario vs Barcelona SC HOY: posibles titulares por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025

Posibles alineaciones del Universitario vs Barcelona SC por Copa Libertadores 2025.

Universitario de Deportes se verá las caras en condición de visitante contra Barcelona SC de Guayaquil hoy, martes 22 de abril, en un cotejo correspondiente a la jornada 3 del grupo B de la Copa Libertadores 2025. El estadio Monumental Banco Pichincha será el escenario de una contienda en donde el conjunto peruano intentará ganar para mantenerse con vida y luchar por clasificar a los octavos de final. En ese sentido, conoce los posibles alineaciones que plantearán los técnicos Piero Alva y Segundo Castillo, respectivamente.

El cuadro ‘crema’ recuperó terreno en el Torneo Apertura luego de que consiguió dos victorias consecutivas (4-1 con Melgar y 3-1 con Deportivo Binacional). Justamente, el último triunfo sobre el ‘poderoso del sur’ le favoreció para ubicarse en el primer lugar de la tabla con 20 puntos, las mismas que Deportivo Garcilaso, pero con mejor diferencia de goles.

No obstante, en el certamen internacional, la ‘U’ no ha podido levantar cabeza y acumula dos derrotas consecutivas. En la reciente presentación frente a Independiente del Valle en Ecuador, contó con varias chances para convertir, aunque no estuvo fino en la definición y sucumbió con un gol sobre la hora de Jordy Alcívar. Este resultado adverso hizo que se ubique en el fondo del grupo B sin ningún punto.

Gol y resumen de la derrota 'crema' en Guayaquil. (Video: ESPN)

Esta situación adversa en la competencia continental hizo que los hinchas de Universitario enfurezcan y reclamen contra los jugadores y el cuerpo técnico. De hecho, sumado a una atractiva oferta de Olimpia de Paraguay, esto hizo que Fabián Bustos deje el equipo. Por tal motivo, sus reemplazos han sido Piero Alva y Manuel Barreto, quienes tomaron el mando ante Binacional y lo harán contra Barcelona SC. Esto debido al regreso de Jorge Fossati a la dirección técnica.

Posible once de Universitario

Con todo lo mencionado líneas arriba, la dupla Alva-Barreto no haría muchos cambios en el once titular ‘merengue’ que tiene la única baja de Martín Pérez Guedes por lesión. Bajo esa premisa, el uruguayo Sebastián Britos se pararía bajo los tres palos y estaría resguardado por la clásica defensa de tres centrales: Aldo Corzo, Williams Riveros y César Inga. El expolifuncional jugador de ADT ha mostrado un alto rendimiento en los anteriores compromisos y cabe la posibilidad de que arranque pese a la recuperación de Matías Di Benedetto.

En cuanto a los carrileros, no habría cambios, de ahí que Andy Polo (por derecha) y José Carabalí (por izquierda) sean los que busquen aprovechar sus velocidades para generar peligro. Y en la mitad de la cancha estaría Rodrigo Ureña como el eje y clave tanto en defensa como en la creación de juego. Horacio Calcaterra y Jairo Vélez serían los encargados de complementar la volante.

Por último, como dupla de ataque no habría modificaciones, por lo que los delanteros serían Edison Flores más retrasado, dejando a Alex Valera como el ‘9′.

Alex Valera regresaría al once titular para estrenarse en el gol en la Copa Libertadores 2025 con Universitario. - créditos: Liga 1

En la banca, Universitario cuenta con futbolistas que pueden ingresar y marcar la diferencia. Nos referimos a Jairo Concha, Gabriel Costa y José Rivera. El ‘Tunche’ lleva 4 goles en sus últimos 4 partidos y es un revulsivo de mucho peligro para los rivales.

Posible alineación de Barcelona SC

Barcelona SC se ha erigido como un equipo de temor para los adversarios en la Copa Libertadores 2025. Y es que empezó desde la fase 2, eliminando a El Nacional de Ecuador y a Corinthians de Brasil. En la fase de grupos, debutó con un triunfo ante Independiente del Valle y luego empató con River Plate en Argentina, resultados que lo ubican segundo con 4 unidades, las mismas que el líder ‘millonario’.

La labor realizada por el DT Segundo Castillo ha sido destacada, al igual que su vestimenta que ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, no tendrá a su plantel completo por los problemas físicos de Brian Oyola y Joao Rojas.

Ante este panorama, la formación del elenco ‘canario’ sería la siguiente: José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Jesús Trindade, Dixon Arroyo, Joaquín Valiente, Gabriel Cortéz, Janner Corozo y Octavio Rivero.

Segundo Castillo, técnico de Barcelona SC ha sido noticia por el buen juego de su equipo y su llamativa forma de vestir. - créditos: AP Foto/Ettore Chiereguini