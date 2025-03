Segundo Castillo, DT sensación de la Copa Libertadores, tuvo sincera opinión de Fabián Bustos, su excompañero en Barcelona SC y ahora rival con Universitario

El DT sensación del torneo de Conmebol con Barcelona SC se refirió al entrenador de Universitario por los duelos que sostendrán. (Video: KCH FM RADIO)

El pasado lunes 17 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. En el evento que se realizó en la ciudad de Luque, Paraguay, los equipos peruanos conocieron los rivales que tendrán en la dicha instancia del certamen de Conmebol. Universitario de Deportes, bicampeón nacional, se enteró que jugará ante River Plate de Argentina, Independiente del Valle y Barcelona SC de Ecuador. En ese sentido, Segundo Castillo, DT del cuadro ‘canario’, se refirió al choque con la ‘U’, donde tiene un viejo conocido para él, Fabián Bustos.

“Contento por el grupo que tocó. Un grupo jodido, complicado, pero también feliz porque voy enfrentar a Fabián Bustos que fue el que me dio la posibilidad de llegar a Barcelona y empezar mi carrera como asistente. La verdad que muy agradecido con él por todas las enseñanzas”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘KCH FM Radio’.

De la misma manera, se mostró agradecido por haber trabajado con el actual técnico de los ‘merengues’, de quien guarda gratos recuerdos y, más allá de los enfrentamientos, espera seguir aprendiendo.

“Aparte de lo que nos vamos a enfrentar, siempre tratamos de intercambiar ideas, conversar. Tengo la posibilidad de tener muy buena llegada a él, a Guillermo Almada, a otros entrenadores que tuve como ‘profes’ y también como preparadores físicos. Esperemos poder hacer un gran trabajo en esta fase de grupos e ir creciendo partido a partido”, precisó.

El exmundialista ecuatoriano también enfatizó que el grupo B será muy disputado y elogió a los otros tres estrategas. “Gallardo es un entrenador de mucha jerarquía, que ha hecho un trabajo espectacular. Fue campeón de Copa Libertadores, ha ganado títulos importantes con River, un DT con mucha experiencia. El caso de Fabián (Bustos) también, igual que el técnico de Independiente (Rabanal), son todos entrenadores muy capacitados y de mucha experiencia”, acotó.

Segundo Castillo fue asistente de Fabián Bustos en Barcelona SC de Guayaquil. - créditos: Difusión

Segundo Castillo se convirtió en el entrenador sensación de la Copa Libertadores 2025, no solo por su buena labor en Barcelona SC, que eliminó a Corinthians de Brasil en la tercera fase previa, sino también por su elegante forma de vestir que captó la atención de todo el hincha del fútbol y del fútbol sudamericano en general.

A raíz de su finura, fue bautizado como ‘Sir Second Castle’ (su nombre traducido al inglés). “Tratamos de invertir y sentirnos bien”, declaró para ‘Ecuavisa’ al ser consultado al respecto.

Conmebol reconoció a Segundo Castillo por su vestimenta y trabajo en Barcelona SC tras eliminar a Corinthians de la Copa Libertadores 2025.

Ahora, para Segundo Castillo, Barcelona SC no está de paseo en la Copa Libertadores y no rechazó a la posibilidad de sumar refuerzos para dar el golpe.

“¿Refuerzos? Son detalles. En sí un jugador específico no hay. Lógico que no se cierra nunca la ventana porque a mitad de temporada se abre para inscribir en el torneo local y en la Copa. Hay que tener paciencia. Ahora contamos con la gran mayoría, línea por línea, pero siempre jugadores que te vengan a sumar no se puede descartar. No hemos decidido todavía por algún jugador, pero tampoco se puede descartar si alguno se nos va también en alguna posición. Por esa parte estamos tranquilos, ir paso a paso y tratar que el equipo vaya agarrando mucho nivel de juego”, indicó.

Fabián Bustos y su etapa en Barcelona SC

Fabián Bustos asumió como técnico de Barcelona SC en 2020, llevando al club a un notable éxito en el fútbol ecuatoriano. En su primer año, logró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y el título de la LigaPro.

En 2021, el DT argentino consolidó su estilo de juego y llevó al ‘ídolo de astillero’ a la semifinal del máximo certamen de Conmebol, donde quedó eliminado tras perder con Flamengo de Brasil por un marcador global de 4-0.

Sin embargo, en 2023, su etapa al frente del equipo ‘norteño’ terminó de manera abrupta tras una serie de resultados negativos, especialmente en ambas competiciones, nacional e internacional, lo que llevó a su salida del club.