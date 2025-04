Fabián Bustos explicó con crudeza su salida de Universitario y lanzó dura crítica al fútbol peruano: “Hay cosas que no pasan en otros países”

El técnico argentino contó por qué dejó la 'U' para fichar por Olimpia de Paraguay, y lanzó dura crítica al fútbol peruano. (Video: Entre Bolas)

Los últimos días fueron de mucha incertidumbre en Ate. Porque comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que Fabián Bustos, el arquitecto del bicampeonato nacional, dejase Universitario de Deportes para firmar por el Club Olimpia. Es más, desde Paraguay daban por hecho el éxito de las negociaciones toda vez que dieron cuenta los detalles de la cláusula de rescisión. Horas más tarde, se confirmó aquella especulación con un comunicado de la ‘U’ toda vez que el técnico argentino concedió una conferencia de prensa para despedirse de la que fue su casa por más de un año, En ella, conviene mencionar, lanzó una dura crítica al fútbol peruano.

“Fueron motivos deportivos completamente, sin que nadie se moleste. Sí hay cosas que están mal en el fútbol peruano, que no se valoran ni se respetan. Hay muchas cosas infundadas. El fútbol peruano retrocede y no avanza, eso también tiene que ver un poco. No soy un inmortal para venir como justiciero, pero acá hay cosas que pasan y en otros países con las mismas reglas... Pero no solo retrocede el fútbol peruano, sino todos como sociedad. Muchos periodistas son objetivos, pero otros no lo son y hay otros que están disfrazados”, fueron sus primeras palabras.

Fabián Bustos, el arquitecto del bicampeonato en el Centenario. - Crédito: Composición Infobae

De la misma manera, admitió que su decisión no fue sencilla y que no había forma de quedarse porque su ida al elenco paraguayo formaba parte de un plan de vida.

“Fue difícil tomar la decisión, fue con mi cuerpo técnico. Las palabras de Jean Ferrari fueron muy buenas al igual que las de Manuel Barreto. No había forma de convencer porque ya hice un reto deportivo que tengo planificado para mi vida. Me gusta una carrera de ser un entrenador que vaya a varios países y conseguir objetivos, y en ese camino estoy. Me voy a un equipo muy grande como la ‘U’, con más historia también porque ha sido campeón de la Libertadores y del mundo”, indicó.

Fabián Bustos se va de Universitario con el título nacional de 2024 bajo el brazo, en el centenario del club.

Fabián Bustos y su reconocimiento a Universitario

Por otro lado, Fabián Bustos solo tuvo palabras de elogio para referirse a Universitario, al que consideró como el club que mejor lo ha tratado a él y su familia. “De todos los clubes que he dirigido, es el club más organizado y cumplidor. Es el mejor club que ha tratado a mi familia; pero no solo a la mía, sino de mi comando técnico, de los jugadores”, contó.

Sin embargo, el entrenador ‘gaucho’ no solo engrandeció a la ‘U’, sino que dejó en claro que la institución no se encuentra en el mejor contexto para destacar a nivel internacional.

“Esa es la ‘U’, una familia, un ambiente ideal para conseguir objetivos en un fútbol que no es el ideal, pero no están las cosas bien solo internacionalmente ni en selección”, precisó.

Comunicado de Universitario respecto a la salida de Fabián Bustos. Crédito: Prensa U

El menor de los hermanos Bustos hizo hincapié que para que la estructura del balompié peruano mejore tienen que crecer todos los actores: jugadores, dirigentes, clubes, periodistas. Ahí aprovechó para lanzar un dardo a la organización de la Liga 1.

“Hay que hacer autocrítica, tampoco estamos en el fútbol con las cosas que pasan, quién transmite fútbol, quién comenta fútbol, porque hay buenos y malos. También los análisis o las cosas que uno dice que inducen a que realmente, en vez de estar mejor, estamos peor. Estamos abril y todavía no empezó la Liga 3. El jugador tiene que jugar, competir, un montón de competencia en 10 u 11 meses para que se genere un cambio y empiecen a salir más futbolistas”, sostuvo.

¿Cómo deja Fabián Bustos a Universitario?

Fabián Bustos se va de Universitario dejándolo en el segundo lugar del Torneo Apertura con 17 puntos, peleando en la parte alta.

No obstante, la gran deuda ha sido la Copa Libertadores. En esta temporada, ha cosechado dos derrotas (ante River Plate de Argentina e Independiente del Valle de Ecuador), pero con cuatro partidos por jugarse para luchar por la clasificación a los octavos de final o tentar un cupo a la Copa Sudamericana (por el tercer puesto).