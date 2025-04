Aixa Vigil explicó su bajón y mejoría en Alianza Lima, y mandó indirecta a Paulo Milagres: “Me dijo que no era profesional”

El sábado 19 de abril, Alianza Lima logró su clasificación a la semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2025 al vencer a Circolo Sportivo Italiano en su segundo partido de cuartos de final. El cuadro ‘blanquiazul’ volvió a ratificar su superioridad sobre las chicas de Pueblo Libre y las venció con un marcador contundente 3-0 en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Lo cierto es que las ‘íntimas’ tuvieron grandes actuaciones individuales como la de su armadora Marina Scherer, la cual se encargó de mover al equipo a su ritmo y dejar a sus atacantes en una buena posición para definir. Pero, una voleibolista que estuvo muy fina y determinante fue la punta Aixa Vigil, quien se alzó como la MVP de este cotejo.

Aixa habló post triunfo con Movistar Deportes y destacó a su rival de turno. “Circolo ha jugado muy bien, el primer set fue muy pegadito, ellas nunca dejaron de jugar y creo que de eso se trata. Todos los equipos ahorita están jugando a eso, a ganar y a jugar duro. Hoy día, venimos con la cabeza, súper mentalizadas, y trabajar bastante como equipo”.

La deportista peruana también aprovechó las cámaras del canal de vóley para explicar la razón de su bajón en las fases previas y su mejoría en los cuartos de final de la mano del técnico Facundo Morando. Señaló que se debió a la confianza que le dio el argentino y dejó una indirecta a su exentrenador Paulo Milagres, el cual apostaba más por Sonaly Cidrao.

“Tal vez mucha gente me critique por lo que voy a decir, pero creo que el entrenador Facundo y su cuerpo técnico me ha dado el 100%, me ha devuelto toda la confianza, mucha gente me juzgó, me dijo que no era profesional, que no mantenía mi trabajo, pero mi trabajo no solo se basa en lo deportivo, sino también en lo psicológico, a mí me trajeron abajo, me vine abajo completamente, y hoy día siento que estoy al 100%, psicológicamente, físicamente, y es algo que siempre se lo voy a agradecer a él”, detalló.

Vigil añadió que Facundo Morando “nunca dice cosas malas, incluso cuando algo está mal, nos dice que está bien y que sigamos jugando, entonces creo que eso es algo importante, lo psicológico es más del 80% de un jugador y él me ha devuelto toda la confianza que necesitaba y al equipo igual”.

Aixa Vigil explicó su bajón y mejoría en Alianza Lima, y mandó indirecta a su extécnico, Paulo Milagres.

Su opinión del duelo con San Martín

Alianza Lima dejó en el camino a Circolo y ahora se enfrentará a la Universidad San Martín en las semifinales. Su rival de turno viene de eliminar a Atlético Atenea en cuartos de final. La atacante Aixa Vigil dio su opinión sobre el duelo contra las ‘santas’ y recordó la definición del título nacional de la temporada pasada.

“Va a ser un partido bonito, hoy nos toca descansar, mañana igual, el lunes vamos a entrenar, vamos a plantear un partido totalmente diferente, porque San Martín juega diferente, qué bonito verlo, porque después de la final del año pasado, ellas van a querer ganar y nosotros igual, va a ser un partido bonito de verlo y jugarlo”, declaró.

Alianza Lima se enfrentará a San Martín en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Por el momento, no hay fecha confirmada de las semifinales entre ‘íntimas’ y ‘santas’. Pero lo que sí se conoce es que esta instancia comenzará el próximo sábado 26 de abril en el Polideportivo de Villa El Salvador. Ambas escuadras están expectantes a la publicación de la programación por parte de la Federación Peruana de Vóley (FPV).