Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025

Así llega Alianza Lima

“Estas chicas no se conforman, les propones algo y lo quieren intentar, lo prueban y lo buscan. Si no les sale la primera vez, son resilientes y siguen probando. Ese es un punto fuerte del equipo. También me parece que el grupo tiene una cuota de confianza que hay que destaparla, porque son las últimas campeonas y no tengo duda que son el mejor plantel de la liga peruana”, aseguró el DT.