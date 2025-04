André Carrillo confesó por qué no fichó por Atlético Madrid pese a tener el contrato listo: “Estuve muy cerca”

La 'Culebra' dio detalles de su frustrada llegada al club español. (Cristorata)

Hace mucho tiempo que no vemos a un futbolista peruano en un club importante de Europa. El último caso fue Claudio Pizarro en Bayern Munich de Alemania. Pero, André Carrillo estuvo muy cerca de seguirle los pasos al ‘Bombardero de los Andes’ y firmar por un equipo de renombre. El propio futbolista de 33 años lo confesó en una reciente entrevista.

Previo a su llegada a Benfica, la ‘Culebra’ tuvo la oportunidad de ponerse la camiseta de Atlético Madrid, uno de los conjuntos más grandes de España. Sus buenas actuaciones en Sporting Lisboa y la selección peruana llamaron la atención de los directivos ‘colchoneros’, quienes no dudaron en ponerle un contrato sobre la mesa.

Sin embargo, Carrillo no contó con esa pisca de suerte para seguir su carrera en LaLiga. El hecho de que no tuviera el pasaporte comunitario para no ocupar plaza de extranjero le jugó en contra y su traspaso al ‘Atleti’ se vio frustrado por allá en el 2016.

“Atlético Madrid, ahí estuve a punto, estuve muy cerca, tenía los contratos y todo, faltó que un extranjero salga, porque hay cupos de extranjero, yo tenía pasaporte comunitario, ahora sí tengo, y necesitaba salir un latino, creo que si no me equivoco era Jackson (Martínez)”, confesó en diálogo con el streamer ‘Cristorata’ en su canal de Kick.

André admitió que el tener miedo de que el delantero colombiano no se marchara de Atlético Madrid y quedara en el aire lo alejó de fichar por el gigante español. En ese momento, también apareció la oferta de Benfica de Portugal y lo terminó de convencer.

“Tenía que firmar el contrato y esperar que salga, yo dije ‘no, prefiero que salga y firmo el contrato’, porque tenía un par de opciones más. Ahí fue cuando llegó Benfica, estuve muy cerca de llegar al Atlético, dije a la segura, estaban por ahí similar en cuanto a lo económico”, agregó.

Universitario se comunicó con André Carrillo para ficharlo

Entre otras de sus revelaciones con ‘Cristorata’, André Carrillo afirmó que Universitario de Deportes lo contactó para que se incorpore en el pasado mercado de pases. El jugador peruano había quedado libre tras no renovar con Al Qadisiyah de Arabia Saudita y se encontraba definiendo su futuro. Volver a la Liga 1 era una de las opciones.

“Alianza Lima nunca me pidió volver, la prensa era la que hablaba siempre, mi intención siempre fue mantenerme afuera, hacer mi carrera afuera del Perú, sé que no es fácil mantenerse, llevo muchos años, después de Arabia Saudita, dije que podía regresar, antes que fiche por Corinthians, se hablaba mucho de Alianza, conversé mucho con la ‘U’, pero al final no se dio porque apareció lo de Corinthians”, detalló.

André Carrillo confirmó que se comunicó con Universitario para fichar en el 2024.

André Carrillo también pudo jugar por Juventus

Atlético Madrid no fue el único club grande de Europa que quiso a André Carrillo en sus filas. Juventus, a la par del equipo español, lo tentó al extremo peruano. No obstante, no terminó dándose porque -a diferencia de los ‘colchoneros’- no le hicieron llegar un documento oficial.

“Tuve propuestas cuando estaba en Sporting de Lisboa, que quedaba libre, antes de firmar por Benfica, tenía tres ofertas claras, Sevilla, luego fui a ver un partido de Juventus, me invitaron, viajé con mi mujer a un partido de Juventus por la Champions League, tenía el West Ham de Inglaterra y Atlético Madrid”, dijo en el podcast ‘Fuera del Sistema’.

La 'Culebra' contó detalles de los clubes que lo buscaron en su mejor época. (Fuera del Sistema)

Carrillo reveló que Cristiano Ronaldo podría venir a Perú

André Carrillo dio a conocer que Cristiano Ronaldo -jugador con el que compartió en Arabia Saudita- podría venir a Perú al estilo de Lionel Messi con Inter Miami. Empresarios locales le pidieron números de los directivos de Al Nassr para que se realice un amistoso contra Universitario de Deportes en Lima.