André Carrillo confesó por qué rechazó las ofertas de Atlético Madrid y Juventus: “Me invitaron a ver un partido de Champions League”

El futbolista André Carrillo, reveló en una reciente entrevista las ofertas de clubes europeos que recibió en su mejor momento de su carrera profesional. Durante su conversación con Percy Olivares en el programa de Youtube ‘Fuera del Sistema’, detalló las propuestas de equipos históricos que estuvieron interesados en sus habilidades como jugador lo que destaca su talento y la atención internacional que logró captar años atrás.

La ‘Culebra’, ha sido uno de los futbolistas peruanos con mayor impacto en el fútbol europeo. Conocido por su habilidad en el uno contra uno, jugó en clubes importantes de Portugal como el Sporting de Lisboa y el Benfica. Sin embargo, reveló, su desempeño atrajo la atención de equipos de ligas más competitivas europeas.

Carrillo mencionó que varios clubes de las ligas más destacadas a nivel mundial mostraron interés en él y fue claro al señalar que tuvo oportunidades de unirse a instituciones históricas, lo que subraya la calidad y el nivel de juego que alcanzó. Aunque su trayectoria no lo llevó finalmente a esos equipos, reflexionó sobre las oportunidades y decisiones que marcaron su vida profesional.

El jugador formado en Alianza Lima contó que recibió el llamado de Juventus y Atlético Madrid previo a estampar su rúbrica por Benfica en 2016. Incluso el gigante italiano lo invitó a ver un partido de la Liga de Campeones.

“Tuve propuestas cuando estaba en Sporting de Lisboa, que quedaba libre, antes de firmar por Benfica, tenía tres ofertas claras, Sevilla, luego fui a ver un partido de Juventus, me invitaron, viajé con mi mujer a un partido de Juventus por la Champions League, tenía el West Ham de Inglaterra y Atlético Madrid”, expresó.

Pese a que la ‘Juve’ lo hizo viajar a Italia, no terminó de presentarle una oferta escrita. Las opciones concretas de André en ese tiempo fueron la de Sevilla y Atlético. “Las demás fueron palabras, que me juntaban, me llevaban, a ver los partidos qué tal, pero nunca se cerró nada”.

Carrillo explicó por qué terminó fichando por Benfica y no por los clubes mencionados. “Llegó un momento en el que tienes que decidir, los números muchas veces no te cuadran, es verdad uno busca ganar más, otros mejores clubes”.

“Por eso elegí a Benfica, era un país donde estaba jugando, vivía en la misma ciudad, me conocían ahí, iba a estar un año parado, me iban a esperar para volver a encontrar mi nivel porque había estado parado un año en Sporting. Los otros números no me cuadraban y otros nunca me llegaron las ofertas, me invitaron, me hablaron, pero papel nada”, finalizó.

André Carrillo se decidió por Benfica, donde permaneció durante una temporada y conquistó tres títulos - Créditos: Getty Images.

André Carrillo revela que está cerca de su retiro

La ‘Culebra’ tiene 33 años, pero no se ve jugando por mucho más. Comenzó muy joven en las filas de Alianza Lima y luego dio el salto al extranjero, donde ha permanecido hasta la actualidad y ha conquistado un total de 15 trofeos.

El habilidoso extremo planea seguir corriendo detrás de un balón como máximo cuatro años y para ello iniciará una preparación adicional a los entrenamientos con su club Al Qadisiyah: contratará un personal trainer y trabajará por su cuenta.

“Necesito hacer trabajos extras, tener un entrenador aparte, como lo tuve en su momento, quiero brillar, jugar, romperla, que me vaya bien en la selección y en mi club, aprovechar los dos, tres o cuatro años que me quedan en el fútbol”, acotó.

André Carrillo declaró que jugará hasta el 2028 como máximo. En ese momento tendrá 37 años - Créditos: Getty Images.

¿Volverá a Alianza Lima?

Ya se acerca el final de su carrera y muchos hinchas se preguntan si volverá a Alianza Lima. André Carrillo ha dejado en claro su deseo de volver al club donde se inició; no obstante, hay muchas cosas que lo preocupan.

Una de ellas es su familia. El exjugador del Al Hilal considera que Perú no es un país seguro para vivir con su familia. Por otro lado, el atacante tiene miedo de que le ocurra una situación similar a la de su amigo Christian Cueva. ‘Aladino’ fue agredido por la barra por mostrar un bajo nivel futbolístico.