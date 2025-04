Mario Vargas Llosa y la vez que fue cronista en el Mundial de España 82: cubrió el grupo de Perú y presagió leyenda de Diego Maradona

Mario Vargas Llosa y la vez que fue cronista en el Mundial de España 82. Crédito: Cameselle

Mario Vargas Llosa inició su camino periodístico apenas a los 15 años en el extinto diario La Crónica. Su padre, adusto por el acercamiento de su hijo a la literatura, decidió enviarlo al colegio militar Leoncio Prado, donde indirectamente impulsó su carrera ligada a las letras.

‘Varguitas’ no se distanció del periodismo. Sumado a La Crónica, escribió para la revista Literatura y colaboró con Le Monde, The New York Times, La tercera y en la revista Letras libres. Pero fue en El País donde escribió su columna ‘Piedra de toque’ por 33 años.

En 1982, incursionó en el periodismo deportivo para cumplir funciones de corresponsal en el Mundial de fútbol de España. El galardonado escritor nacional se dedicó a escribir crónicas que iban más allá de los goles y quienes los anotaban: tuvo una mirada aguda sobre el fútbol como agente de diversión y las pasiones que generaba.

El afamado literato hispano-peruano tiñó su corazón de blanco. | VIDEO: DSPORTS

El mito Maradona

El Premio Nobel de Literatura en 2010 asistió al encuentro inaugural de la justa mundialista. Bélgica y Argentina se vieron las caras en el Camp Nou de Barcelona. El encuentro marcó el debut de Diego Armando Maradona en las Copas del Mundo. Vargas Llosa elevó al ‘Pelusa’ a la calidad de mito, pronosticando lo crucial que sería en la siguiente edición del torneo.

“Los mil millones de pesetas que, se dice, ha pagado el Barcelona por incorporarlo a sus filas son una prueba rotunda de que Maradona ya accedió a ese trono, y, a juzgar por lo que fue su actuación ante los húngaros [en la segunda fecha; victoria 4-1 de Argentina con doblete de Maradona], y el eco que ella ha tenido en el público, este Mundial demostrará que el Barcelona ha hecho una inversión rentable”, se refirió el literato en relación a la contratación de Maradona al club ‘culé‘.

“Diez millones de dólares es mucho dinero por un simple mortal que patea la pelota, pero no es nada si lo que en verdad se compra es un mito”, publicó en su momento la revista ‘La Semana’, propietaria de los derechos de las crónicas para Argentina.

Diego Maradona jugó su primera Copa del Mundo con Argentina en España 82. Foto:BONGARTS

La valoración del fútbol

El autor de Travesuras de la niña mala definió al fútbol como una actividad “emocionante y vacía”. Además, discrepó con quienes banalizaban el balompié con el argumento de que no aportaba a la capacidad intelectual.

“Quienes piensan que empobrece intelectualmente al público, olvidan que divertirse es un asunto importante. El inteligente y el tonto, el culto y el inculto lo puedan gozar por igual”, acotó el ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010. “A quienes el fútbol nos gusta y nos da placer, no nos sorprende en absoluto la jerarquía que ha alcanzado como entretenimiento colectivo”, concluyó.

La estadía en Vigo

El ilustre personaje peruano llegó a Vigo para presenciar el Italia-Polonia, por el grupo que conformaba Perú. En las gradas del estadio de Balaídos, Vargas Llosa conversó con el periodista Luis Piñeiro, del medio ‘Faro de Vigo’, quien también cubría el evento.

“Las crónicas que escribo no son especializadas, porque todos los periódicos tienen a sus corresponsales destacados. Son comentarios de un observador, de un simple aficionado que además escribe”, precisó el columnista del diario El País a Piñeiro.

El arequipeño detalló que el ambiente en el estadio de Balaídos fue mejor que el Italia-Polonia, a la postre rivales en semifinales: “El encuentro me parece decepcionante. Ninguno de los dos equipos está en sus mejores actuaciones. Parece que mucha gente de Vigo se lo hubiera olido por los huecos que se ven en el estadio”.