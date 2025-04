Universitario y su tajante postura por castigo a Fabián Bustos: “Ridículo. Están matando el fútbol”

El asesor deportivo de Universitario, Antonio García Pye, rechazó la sanción al técnico Fabián Bustos por los incidente en el clásico ante Alianza Lima

Universitario de Deportes mostró su rechazo a la sanción impuesta al técnico Fabián Bustos por parte de la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por incidentes ocurridos durante el clásico ante Alianza Lima del pasado sábado 5 de abril por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

El ente de justicia de la FPF determinó que el DT ‘crema’ sea suspendido cuatro partidos y pague una multa de 4 UIT (S/ 21.400 soles ) por su celebración que fue considerada una provocación. Además, pese al reclamo ‘merengue’, el atacante ‘blanquiazul’ Kevin Quevedo fue exonerado de un castigo tras festejar su gol con una señal de la ‘U’ invertida. La institución ‘íntima’ fue multada con 2 UIT (S/ 10.700 soles) por el lanzamiento de botellas desde la tribuna al campo de juego.

Al respecto, el asesor de la gerencia deportiva de Universitario, Antonio García Pye, cuestionó el fallo de la Comisión de Disciplina y defendió las acciones del entrenador Bustos. Consideró que la euforia mostrada por el argentino no constituye un agravio y señaló que la decisión será apelada.

“Eso lo verá la parte legal. Personalmente me parece ridículo. Estamos matando el fútbol porque no ha habido ningún tipo de ofensa. Ha sido un simple festejo similar al que muchísimos hacen . A partir de ahora no se va a poder festejar ningún porque cualquier actitud puede tomarse como una provocación”, aseguró García Pye en declaraciones a Movistar Deportes.

El directivo de la ‘U’ aseguró que es exagerada la sanción e insistió en que es una acción natural en el juego, pero que con ese tipo de sanciones se está deteriorando la esencia del ‘deporte rey’. “Se está excediendo la Comisión de Justicia (Disciplinaria). Esperemos que puedan rectificar y pensar bien, están matando parte de esencia del fútbol que es el festejo ante un gol que fue a último minuto en ningún momento hubo una ofensa al rival”.

El técnico de Universitario festejó a más no poder el empate de José Rivera, en La Victoria. | VIDEO: L1MAX

Postura de Jean Ferrari

El administrador de Universitario, Jean Ferrari, también se mostró en contra de la resolución sancionadora de la Comisión. En su caso, apuntó contra Kevin Quevedo y destacó que la mímica por la que fue castigado Bustos es la misma que hizo en su momento el atacante Pablo Sabbag en un clásico y no se determinó ninguna sanción. Asimismo, expresó que Miguel Grau, presidente de la CD de la FPF, debe de retirarse del cargo.

“Esa Comisión Disciplinaria envía un mensaje peligroso, acepta que lanzan botellas en el estadio y solo multa 2 UIT, el gesto del futbolista es evidente y 2 UIT y a Bustos 4 fechas y 2 UIT por un gesto que antes no habían sancionado (Pablo Sabbag). Iremos hasta el final y solicitamos la destitución para el Sr. Miguel Grau”, afirmó.

Quevedo tiró de eficacia, amague y zurdazo para hacer delirar Matute en revancha de Fase 3 de CONMEBOL Libertadores 2025. | VIDEO: ESPN

Próximo partido de Universitario

Mientras el área legal, prepara la apelación al fallo de la Comisión de Disciplina en contra de Fabián Bustos, el entrenador prepara a su equipo para el siguiente encuentro por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los ‘cremas’ enfrentarán a Melgar el domingo desde las 19:00 horas en el estadio Monumental de Ate.

El DT ‘merengue’ no podrá estar en el banco de suplentes del duelo clave por el primer campeonato de la temporada. El ‘rojinegro’ es líder de la tabla de posiciones con 18 puntos y los ‘cremas’ marchan en el tercer lugar con 14 unidades. Así, el resultado del compromiso puede alargar la ventaja entre ambos en caso un triunfo del club arequipeño o, por el contrario, la ‘U’ podría retomar el protagonismo en la pelea por la punta de la clasificación.