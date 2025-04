“Le meto un cachetadón”: ‘Loco’ Vargas rechazó festejo de Kevin Quevedo en el clásico y reveló cuál hubiese sido su reacción

Juan Manuel Vargas se refirió al polémico festejo de Kevin Quevedo en el clásico entre Alianza Lima y Universitario por la Liga 1 2025

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizaron el clásico del fútbol peruano por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro fue muy disputado, pero sobre todo con varias acciones que generaron polémica.

Una de las situaciones que provocó controversia en el clásico fue las celebraciones del atacante ‘blanquiazul’, Kevin Quevedo, quien hizo la señal de una ‘U’ al revés, y la del estratega ‘crema’, Fabián Bustos, que hizo una mímica con las manos en las orejas delante de la tribuna del escenario de Matute. Al respecto, el exjugador de Universitario, Juan Manuel Vargas, manifestó su postura.

En primera instancia, el popular ‘Loco’, recordó la actitud del portero ‘íntimo’, Ángelo Campos, en un clásico del pasado cuando se paseó con la banderola de su club. Además, justificó la celebración de Bustos en La Victoria.

“Sí, pero Bustos todo lo que habrá aguantado. En general, hay formas de celebrar también. No, es medida (el festejo de Bustos) porque también cuando han venido jugar al Monumental te salen con la bandera en el cuello provocando la barra, ¿no? El arquero. La gente salía haciendo la ‘U’ para abajo. ¿Entiendes?”, afirmó Vargas en el programa ‘La interna’ de Trivu Tv.

El delantero abrió el marcador para los 'blanquiazules' en Matute. (Video: L1 MAX)

El exjugador de la Fiorentina de Italia consideró que no se debe provocar actos violentos, pero también señaló que es válido actuar con picardía ante el clásico rival y que se debe de ser más tolerante con las emociones que genera ese tipo de partidos.

“Son clásicos, y esos clásicos vas a ver siempre. Va a haber contacto, va a haber todo. Ahora que quieren ya decir, ahora salió el tema que no te puedes parar en la pelota. Yo creo que hay formas de celebrar, pero si quieres incentivar a la violencia eso es diferente. Pero también si quieres sacarle pica al rival, creo que a veces también es válido, ¿no? Pero se quiere dramatizar y todo el tema de qué forma lo hace, yo creo que el técnico estando sentado en esa banca, tú sabes los insultos, lo que le habrá caído. Entonces el cerebro vuelve e hizo la celebración de la oreja”, aseguró.

La polémica celebración de Kevin Quevedo en el clásico Alianza Lima vs Universitario por la Liga 1 2025

Reacción del ‘Loco’ Vargas

Juan Manuel se refirió a la celebración del atacante, Kevin Quevedo, que marcó el primer gol de Alianza Lima en el clásico, y rechazó la señal de la ‘U’ invertida que hizo al momento que corrió a festejar su tanto. Asimismo, realizó una comparación con situaciones similares que le ha tocado experimentar y confesó que ante una acción de este tipo hubiese reaccionado de manera diferente.

“Sí, mira, imagínate jugando un clásico, imagínate uno que está fuera. Imagínate uno que está fuera del campo, que a mí me ha pasado, al ‘Puma’ de repente más que a mí ¿Cómo puedes reaccionar que ya no me ve nadie en la cámara? Me he tomado fotos y dentro de la foto después me han etiquetado y tienen la ‘U’ volteada, que no me da cuenta. Es una falta de respeto, ¿no? ¿Qué puedo reaccionar yo? O le meto un cachetadón o le digo ‘Compadre, no’. Me he tomado con hinchas de Alianza, pero te cuelgas en una red con este (‘U’ invertida) y después cómo quedo yo. Amablemente uno se toma fotos y a veces son más malcriados. Entonces, ¿qué pasaría? Quevedo ha celebrado en el campo con la ‘U’ así (invertida) ¿Cómo lo tomarías tú? Bueno, no sé, el capitán (José Luis Carranza) no lo he escuchado, pero yo en ese momento de su celebración, pero con ya con otro tema. Que va un poquito más allá. Y lo de Bustos lo veo como una oreja ¿qué?”, concluyó.