“Uno nunca va a comparar a Atlético Grau con la ‘U”: el ‘Loco’ Vargas instala el debate por el fichaje de Raúl Ruidíaz

Juan Manuel Vargas analiza la llegada de Raúl Ruidíaz al Atlético Grau. - Crédito: Difusión

Juan Manuel Vargas se ha subido a la ola de los programas de contenido por YouTube. En el estreno de su propio espacio, denominado La Parrilla del Loco, habló de varios momentos puntuales que involucran a Universitario de Deportes al lado de dos símbolos como Paolo Maldonado y José Luis Carranza.

Sin embargo, uno de los pasajes más importantes de la larga tertulia, acompañada con carnes de primera y vinos, se dio cuando Vargas trajo a colación la llegada de Raúl Ruidíaz a Atlético Grau, en lo que supuso el movimiento más inesperado de la Liga 1 2025.

Juan Manuel Vargas estrenó su propio programa digital. - Crédito: La Parrilla del Loco

“Hablando de digerir, ¿qué les parece la contratación de Raúl Ruidíaz a Atlético Grau?”, planteó Juan Manuel a los presentes. El primer en responder, de manera tajante, fue el Puma Carranza: “No me parece, porque el chato es crema, pero crema. Bueno, ya firmó. Qué le vaya bien y esperemos que no le haga goles a la ‘U’”.

Al Loco Vargas aún le hace ruido que la Pulga se desplace hacia la ciudad de Piura, porque “creo que estuvo para cerrar por la ‘U’, pero luego hubo temas entre jugador y administración”. Aun así, el ‘9’ no espero más y, finalmente, cerró su incorporación con los Albos.

El exfutbolista de la selección peruana no sale de su asombro por el desplazamiento de la Pulga al Patrimonio de Piura. | VIDEO: La Parrilla del Loco

En medio de la conversación, Paolo Maldonado tomó la palabra para destacar la intención de Ruidíaz de regresar a Ate tanto en el año del Centenario (2024) como en los inicios de la nueva temporada. Aunque ninguna situación pudo concretarse ya sea por temas circunstanciales o económicos.

“Por lo que conversábamos nosotros hace 3 meses, la Pulga ha tenido la voluntad de venir a la ‘U’ y ser receptivo con alguna oferta, pero eso nunca se concretó. Ruidíaz ha priorizado el tema de estar en competencia, lo que le permite jugar. Pero uno nunca va a comparar a Atlético Grau con la ‘U’”, mencionó.

Juan Vargas no entiende por qué Raúl Ruidíaz no fichó por Universitario. - Crédito: Andina

Esa postura fue compartida por Vargas: “Con el respeto que se merece. ¿Pero él ya quería regresar a Perú o no tenía otra opción afuera? Yo creo que al chato le hubiera venido bien estar ahí en la ‘U’. Se verá medio extraño verlo con otra camiseta. Bueno, ya sabes, cuando juegues contra Universitario, perfil bajo”.

Antes que Raúl Ruidíaz recalase en Atlético Grau tuvo la opción de firmar con Ayacucho FC, institución que quiso sumarlo a sus filas para que jugase al lado de su hermano menor Yamir Ruidíaz. Sin embargo, las negociaciones se entramparon por cambios de última hora en el contrato.

La 'Pulga' señaló a Ángel Comizzo como autor fundamental para su llegada al club piurano y se refirió a su regreso frustrado a Universitario. (Video: Entre Bolas)

Ruidíaz, sorpresa en Piura

Raúl Ruidíaz, delantero peruano de renombre internacional, dejó una huella imborrable en el fútbol estadounidense durante su etapa en el Seattle Sounders (2018-2024). Con su aguda capacidad de definición, Ruidíaz se convirtió en una pieza clave para el equipo, destacándose como máximo goleador y fundamental en la conquista de títulos, incluido el campeonato de la MLS en 2019.

Su gran habilidad y olfato goleador le permitieron brillar tanto en la liga como en competiciones internacionales, siendo uno de los jugadores más queridos por la afición. Sin embargo, en un giro sorpresivo para muchos, Ruidíaz decidió dar un paso inesperado en su carrera.

Raúl Ruidíaz pasó de ser el Jugador Franquicia de la MLS con Seattle Sounders a la incorporación sorpresa de Atlético Grau en Liga 1. - Crédito: Composición Infobae

En 2025, dejó la MLS para fichar por Atlético Grau de Piura, un equipo de la Liga 1 del Perú. Este movimiento inesperado ha causado gran expectación, y los seguidores del fútbol peruano esperan con ansias su contribución al fútbol local.

“Tengo varios amigos, Patricio Álvarez, Guarderas, Vilca y un par de chicos más. Es lindo también cuando uno, el entrenador te llama, el presidente, el gerente deportivo te llame y los jugadores te llamen”, declaró Raúl.