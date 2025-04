¿Juan Manuel Vargas volverá a Universitario? La contundente respuesta de Jean Ferrari sobre el posible retorno del ‘Loco’

El administrador de la 'U' habló de la opción de contar con el 'Loco' en el club y también si le hará partido de despedida. (Video: Enfocados)

Universitario de Deportes es el vigente campeón del fútbol peruano al obtener dos títulos de manera consecutiva. Claramente, esto se debe a la buena labor realizada por los técnicos de turno, Jorge Fossati y Fabián Bustos, que lograron engranar al equipo para sobreponerse en el ámbito local. Sin embargo, la cabeza principal es Jean Ferrari, quien como administrador del club ha sabido rodearse y contratar a personajes históricos de la institución como Manuel Barreto, Piero Alva, entre otros. En ese sentido, el máximo directivo se refirió a la opción de incorporar a Juan Manuel Vargas para potenciar a la ‘U’.

Esto sucedió en el programa de YouTube, ‘Enfocados’, donde Jefferson Farfán le consultó sobre la posibilidad de que el ‘Loco’ tenga una despedida, considerando que debería tener una oportunidad en el club de sus amores. Incluso, Roberto Guizasola bromeó con que el exjugador de Fiorentina ya tendría que acudir a Campo Mar para sumarse a su ‘nuevo trabajo’.

Ferrari Chiabra admitió que sí conversó con el exfutbolista hace unos años y le consultó si es que ha decidido prepararse, a lo que escuchó un ‘sí' como respuesta, pero que todavía no lo había hecho.

“Yo tuve una conversación con él hace mucho tiempo, cuando ya había dejado de jugar. Y un poco hablamos de esto, en qué se estaba preparando. Y tenía la intención de estudiar gestión deportiva. Pero no he vuelto a comunicarme con él ni a saber si realmente estudió y se preparó. No es fácil el sector gestión, como tampoco lo es ser entrenador de fútbol, entrenador de menores, entrenador de fútbol profesional. Para todo hay que tener un grado de instrucción, hay que prepararse”, precisó.

Juan Manuel Vargas rindió a un alto nivel en Fiorentina de Italia en seis temporadas. - créditos: Agencias

Jean Ferrari reconoció que tiene la intención de fichar a Juan Manuel Vargas para Universitario, así como lo ha hecho con otros exjugadores del club, aunque tiene que evaluarlo previamente.

“Para mí sería maravilloso poder contar con el ‘Loco’ en mi staff. Pero yo también necesito saber si es que él está dispuesto a prepararse o tiene ya la preparación para ver si lo podemos incluir dentro del staff. Lo he hecho con el ‘Coco’ Araujo, Manuel Barreto, el ‘Puma’ Carranza, Piero Alva, Martín Rodríguez. Y ¿por qué no tener a Juan Manuel ahí?”, dijo.

¿Universitario le hará un partido de despedida a Juan Manuel Vargas?

Jefferson Farfán insistió y le consultó al máximo dirigente de la ‘U’ si pretenden hacerle un partido de despedida al ‘Loco’ Vargas, pero este lo descartó y contó el motivo.

“En lo de los partidos yo creo en el momento, ha pasado mucho tiempo (de su retiro). Es decir, te retiras y ahí nomás tienes que hacerlo. Yo soy más de la idea de hacer homenajes, reconocimientos”, declaró.

‘Cucurucho’ Guizasola intervino y volvió a bromear, esta vez, con el estado físico del canterano ‘merengue’. “Ahorita el ‘Loco’ está como un caballo”, comentario que desató las risas de la ‘Foquita’.

Juan Manuel Vargas vivió su último año como futbolista profesional en 2018 en Universitario. - créditos: USI

¿A qué se dedica Juan Manuel Vargas en la actualidad?

Luego de colgar los chimpunes en 2018 con Universitario y sin hacer ruido, Juan Manuel Vargas ha estado alejado de la prensa y del ojo público. De hecho, el mismo ‘Loco’ reveló en una reciente entrevista que la pandemia fue un punto de inflexión y sufrió depresión, por lo que tuvo que acudir al psicólogo y le costó despegarse del fútbol.

Pero cuando todo se normalizó, estuvo compitiendo en la Copa Leyendas de Fútbol 7 para el equipo alterno de la ‘U’. No obstante, de cara al futuro, no ha descartado incursionar en las plataformas digitales y armar un podcast, al mismo estilo de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, entre otros exjugadores que también están metidos en este mundo. Eso sí, aseguró que cuenta con unos negocios que le han permitido vivir de lo que logró como futbolista.