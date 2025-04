Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

El Torneo Apertura 2025 está cada vez más interesante y todo está listo para que arranque la fecha 7, la cual presentará el partido más esperado por los amantes del fútbol: se vivirá el primer clásico de la temporada. Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a verse las caras en un encuentro que promete sacar chispas.

El choque entre los ‘compadres’ determinará su futuro en la lucha por el primer trofeo de la Liga 1 2025. No solo está en juego los tres puntos ya que será la revancha que estaban esperando los ‘blanquiazules’ debido a que no pudo ganarle ningún duelo a los ‘cremas’ en todo el 2024: perdió 1-0 en el recinto Alejandro Villanueva y cayó 2-1 en el estadio Monumental.

El equipo de Néstor Gorosito está obligado a quedarse con el choque para manterse en carrera tras la dura goleada que sufrió por 3-0 con ADT en Tarma, la jornada anterior. No tiene margen de error ya que marcha en la cuarta posición con 12 puntos, está a 3 unidades del líder Melgar.

Goles y resumen de la derrota 'blanquiazul' por 3-0 en Tarma por la fecha 6 del Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)

Un mejor presente tienen los ‘cremas’, quienes se mantienen invictos en el campeonato: cuatro triunfos y un empate. Y acaban de celebrar una nueva victoria por 3-1 ante Sport Huancayo en el recinto de Ate, esos tres puntos le permitieron ubicarse en el tercer lugar con 13 puntos. El buen momento del cuadro de Fabián Bustos lo pone como favorito de cara al clásico, y también es necesario precisar de que tienen un choque pendiente contra Atlético Grau, no se jugó por la tragedia que se vivió en Trujillo.

Eso sí, la ‘U’ tendría bajas sensibles debido a las lesiones de Martín Pérez Guedes y Matías Di Benedetto, ambos salieron golpeados con el ‘rojo matador’. En el caso del volante argentino nacionalizado peruano lo esperarán hasta el partido con los ‘grones’ y mientras que el central estaría fuera de las canchas por tres semanas.

Tanto Universitario como Alianza tendrán una semana crucial porque ambos harán su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Los ‘merengues’ chocarán con River Plate en el Monumental, y los ‘íntimos’ harán lo suyo con Club Libertad en Matute. Duros encuentros que tendrán que superar para meterse de lleno al enfrentamiento de los ‘compadres’.

Los 'cremas' vencieron 3-1 al 'rojo matador' en la fecha 6 del Torneo Apertura. (GOLPERU)

Saldrá por la reconciliación

Sporting Cristal no está pasando por un buen momento a pesar de que se reencontró con el triunfo tras la contundente goleada que le propinó por 5-0 a Deportivo Binacional, la jornada anterior. Ese resultado no fue suficiente para los hinchas, quienes se encuentran realizando una huelga porque no están de acuerdo con la gestión del presidente, Joel Raffo. Por ello, decidieron no acudir a los estadios para apoyar a su equipo, y vienen realizando plantones de protesta.

El equipo de Guillermo Farré tendrá que dejar a un lado el ambiente complicado y se deberá concentrar en el próximo cotejo que tendrá con UTC en Cajabamba. Necesitan los tres puntos para no perder el paso en su lucha por el título del Torneo Apertura 2025.

Goles y resumen de la abultada goleada de los 'celestes' sobre el 'poderoso del sur' en la fecha 6 del Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)

Programación de fecha 7 del Torneo Apertura 2025

Viernes 4 de abril

- Deportivo Binacional vs Ayacucho FC (17:30 horas / estadio Guillermo Briceño / Liga 1 Max, Liga 1 Play)

- Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso (20:00 horas / estadio IPD Huancayo / Liga 1 Max, Liga 1 Play)

Sábado 5 de abril

- Atlético Grau vs Cienciano (10:15 horas / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max, Liga 1 Play)

- Melgar vs ADT (15:15 horas / estadio Monumental de la UNSA / Liga 1 Max, Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs Universitario de Deportes (19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max, Liga 1 Play)

Domingo 6 de abril

- Cusco FC vs Juan Pablo II (13:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max, Liga 1 Play)

- Sport Boys vs Los Chankas (14:00 horas / estadio Miguel Grau / GOLPERU)

- UTC vs Sporting Cristal (15:30 horas / estadio Germán Contreras / Liga 1 Max, Liga 1 Play)

- Alianza Universidad vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / estadio Heraclio Tapia / Liga 1 Max, Liga 1 Play)

Descansa: Alianza Atlético

Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura 2025