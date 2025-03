Ricardo Gareca se mostró apenado por los abucheos en su contra tras empate de Chile ante Ecuador: “El clima no fue el mejor”

Esto dijo el 'Tigre' en conferencia de prensa de la selección de Chile. (Video: TNT Sports).

El martes 25 de marzo, la selección de Chile recibió a Ecuador por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El conjunto ‘mapocho’ tenía la posibilidad de salir del fondo de la tabla de posiciones, pero terminó igualando a cero con la ‘tri’, reduciendo sus esperanzas de ir a la próxima edición de la Copa del Mundo.

Como era de esperarse, el principal señalado por la hinchada fue el técnico Ricardo Gareca, quien recibió pifias y cánticos pidiendo su salida de la ‘roja’ en el estadio Nacional de Santiago luego del amargo empate con los ecuatorianos. El popular ‘Tigre’ rompió su silencio en conferencia de prensa abordando diversos temas.

En primera instancia, el entrenador argentino manifestó su intención de quedarse al mando de los chilenos. ”Yo tengo toda la energía, no tengo ningún problema, al contrario estoy contento, no me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos, quiero estar al lado de esta situación, porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, me corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad”.

Ricardo Gareca se refirió a su continuidad en Chile tras amargo empate con Ecuador en Eliminatorias 2026.

Posteriormente, habló sobre los abucheos en su contra en la casa de la selección ‘roja’. “Lógicamente a pesar de que el ambiente no es el ideal, no lo que uno busca, hay que respetar, hay que ser muy respetuosos del público, hoy vinieron a apoyarnos masivamente, coparon el estadio, solo hay palabras de agradecimiento, después entiendo el disgusto, entiendo el malestar, todo lo que de pronto puede llegar a ocurrir”.

Eso sí, Gareca aclaró que como respeta los comentarios de los hinchas, también lo hace con el contrato que tiene con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), el cual va hasta el final de las Eliminatorias 2026. Sin duda alguna, dejó un mensaje entre líneas para el presidente Pablo Milad y compañía sobre su continuidad.

“Creo que no es momento para que nosotros dejemos la situación, al menos por parte nuestra, me gustaría estar al lado de los muchachos, me gustaría al frente de esta situación, me gustaría revertirla, de alguna manera u otra, entonces eso es a cuanto mi estado de ánimo, no es el mejor, terminó un partido que teníamos expectativa de ganarlo, el clima no fue el mejor, por lo menos para mí, pero bueno soy muy respetuoso en cuanto a las manifestaciones que se pueden llegar a hacer. También soy respetuoso del contrato, me gusta esta clase de desafíos, me gustaría tener la posibilidad de terminar todo esto”, sentenció.

El Tigre se fue pifiado del escenario principal de Chile tras el amargo empate a cero contra Ecuador. | VIDEO: Chilevisión

Posición de Chile y próximos partidos en Eliminatorias 2026

A pesar del deseo de Ricardo Gareca por permanecer en Chile y revertir su mala situación, su posición en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026 no es la más alentadora. Actualmente, la ‘roja’ es colera con 10 puntos -los mismos que tiene Perú tras su derrota ante Venezuela- a cinco de la zona de repechaje.

Además, el fixture que le resta a los ‘mapochos’ tampoco es el más accesible. Primero, recibirán a Argentina en junio. Después, visitarán a Bolivia en El Alto durante ese mismo mes. Posteriormente, tendrán que medirse con Brasil fuera de casa. Y cerrarán su participación ante Uruguay en Santiago. Un panaroma muy complicado para el ‘Tigre’ y compañía.