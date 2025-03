Presidente de la ANFP mandó indirecta a Ricardo Gareca sobre su continuidad en Chile: “Uno tiene que renunciar a algo si no ha cumplido”

El presidente de la ANFP habló de la permanencia del 'Tigre' tras derrota ante Ecuador. (ADN)

La continuidad de Ricardo Gareca en la selección de Chile es un tema que está más vinculado al factor económico que al propio deportivo. Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), ha expresado su disconformidad por los malos resultados; no obstante, ha dejado en claro que no se puede romper su contrato con el entrenador por el finiquito alto.

Luego del empate amargo con Ecuador, el mandamás de la Federación de Chile compareció ante los medios y manifestó que “todas las decisiones es mejor tomarlas en frío, no se habla en caliente. Tenemos una reunión con el técnico y con el directorio. Ya veremos cómo enfrentaremos los cuatro partidos que vienen”.

Posteriormente, Milad señaló que la ‘roja’ no cuenta con muchas opciones de clasificar al próximo Mundial por su posición como colero de las Eliminatorias Sudamericanas. “Lamentablemente, tenemos opciones matemáticas, pero las estadísticas son difíciles porque los rivales que nos tocan son de alto nivel, se pone muy cuesta arriba esto”.

En ese contexto, el titular de la ANFP no dudó en mandarle una indirecta a Gareca sobre su continuidad. “Es algo personal, las decisiones son personales, a veces uno tiene que renunciar a algo si no se ha cumplido. Él cuando hicimos el contrato, fue muy optimista, incluso no estaba estipulado un premio alto por clasificar al repechaje, tenía la confianza de estar clasificados entre los seis primeros. Ya es imposible por la distancia que hay con el sexto”.

Presidente de la ANFP le envió indirecta a Ricardo Gareca sobre su continuidad en la selección de Chile tras empate ante Ecuador.

¿Cuánto debe pagarle Chile a Ricardo Gareca para que se vaya?

Claramente, no están contentos en Chile por la performance de Ricardo Gareca en las Eliminatorias 2026. Sin embargo, la Federación no podría despedir al entrenador argentino sin abonarle una importante cantidad de dinero, debido a que su contrato va hasta finales de este proceso clasificatorio a la Copa del Mundo.

“Analizaremos fríamente, la pasión de un dirigente tiene que dejarla de lado. El finiquito sería altísimo si los desvinculamos hoy, tenemos que analizar con el directorio, son decisiones que se toman en conjunto, lo mismo hicimos para traer a este técnico que también quería ustedes. Tendremos que conversarlo de manera profunda y en frío, en camarines es complicado”, fue lo que dijo Pablo Milad.

¿Cuánto debería pagarle Chile a Ricardo Gareca para que se vaya? Los medios ‘mapochos’ vienen hablando sobre el monto que tendría que desembolsar la ANFP si no quiere seguir con el ‘Flaco’ en el banquillo. Se trataría de cerca de 1.5 millones de dólares, lo que equivale a 5 millones 587 mil soles. Una cifra muy importante que afectaría la economía de la organización.

El Tigre se fue pifiado del escenario principal de Chile tras el amargo empate a cero contra Ecuador. | VIDEO: Chilevisión

¿Gareca quiere renunciar a Chile?

A pesar de los deseos de los hinchas chilenos y la indirecta del presidente Pablo Milad, Ricardo Gareca tiene otra postura. El exseleccionador de Perú quiere continuar al mando de la ‘roja’ en estos cuatro partidos restantes en el certamen de Conmebol y tiene cierta ilusión de remontar el presente de la escuadra sureña.

“Yo tengo toda la energía, no tengo ningún problema, al contrario estoy contento, no me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos, quiero estar al lado de esta situación, porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, me corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad”, fue lo que expresó en conferencia de prensa.