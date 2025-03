“Remontar es un tema de mentalidad”: Karla Ortiz valoró la ‘garra’ de Universitario para lograr vital triunfo ante Regatas

La atacante de las 'pumas' valoró el triunfo conseguido ante Regatas para seguir liderando la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. (Video: La Cátedra Deportes)

La revancha entre Universitario de Deportes y Regatas Lima terminó en triunfo para las ‘pumas’, a pesar de que en un inicio la historia parecía ser nuevamente favorable para las ‘regatinas’. El elenco dirigido por César Arrese logró darle vuelta a un partido que parecía perdido, tras haber cedido los dos primeros sets, y sumó puntos importantes en la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2024/25. Tras la victoria, Karla Ortiz destacó la ‘garra’ del equipo.

Finalizado el enfrentamiento, con un apretado 3-2 a favor de la ‘U’, la experimentada jugadora compartió sus impresiones de la remontada conseguida y destacó cómo su equipo logró calmarse para mejorar su desempeño tras ir perdiendo. “Jugamos con más tranquilidad, después de ir 0-2 abajo. Intentamos que nos resulten efectivos nuestros ataques, porque no estaba funcionando, y salió, con garra”, dijo.

Karla Ortiz también reconoció que la caída de la efectividad de su rival fue clave para poder darle vuelta al marcador. Además, la bonificación conseguida en la Fase 1 ayudó a recuperar calma en el duelo. “Regatas bajó su efectividad y nosotras lo aumentamos. Eso ayudó a que mantengamos la calma. Sabíamos que si se pierde en esta etapa, todavía tenemos los dos puntos a favor que ganamos de la primera fase. Entonces, jugamos un poco más tranquilas y obedientes entre nosotras", expresó.

La experimentada jugadora de las ‘pumas’ enfatizó la importancia de la mentalidad en la victoria ante Regatas, luego de haber tenido un arranque adverso en el Polideportivo de Villa El Salvador. “Remontar es un tema de mentalidad y paciencia. Influye todo, porque el rival puede salir a matarte, pero tú tienes que jugar tranquilo y hacer que le cueste ganar”, señaló.

Karla Ortiz destacó la 'garra' de Universitario para remontar partido contra Regatas. Crédito: Prensa U

Cabe mencionar que, gracias a este triunfo, Universitario de Deportes se mantiene como el líder absoluto de la tabla de posiciones del octogonal rumbo al título de la competencia. Hoy por hoy, las ‘pumas’ son las principales candidatas a consagrarse, pero no existe ningún motivo para que se confíen. Se vienen desafíos de alto voltaje para el cierre de esta Fase 2 del torneo.

Molestias con el arbitraje

Karla Ortiz también manifestó su descontento por el desempeño del arbitraje en el encuentro contra Regatas, su exequipo. La atacante de 33 años se mostró molesta por lo que consideró decisiones arbitrales que perjudicaron a su equipo durante el enfrentamiento. Incluso, intentó ser la capitana de las ‘pumas’ en plena contienda para poder tener mayor derecho de reclamar al árbitro.

“A mí me han robado como cinco puntos. En un momento le pedí a mi entrenador que me ponga de capitana para yo pelearme con el árbitro y evitar las tarjetas. Con eso no quiero decir que quiero la cinta, solo es un tema de saber cómo pelear. Si me tengo que pelear con el árbitro, lo haré, porque a nosotras nos estaba costando y no es posible que pare el juego por un pedido de jugadora de otro equipo y nos condicione con dudar en los puntos. No merecemos eso”, apuntó.

Universitario venció 3-2 a Regatas Lima en la fecha 5 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Finalmente, Ortiz resaltó el esfuerzo de todas sus compañeras, a pesar de las dificultades físicas que algunas padecen: “Me saco el sombrero por cada una de mis compañeras, porque dan el 100% como si no tuvieran alguna lesión de por medio. Tratamos de mantenernos enfocadas. Detesto hablar de la ‘unión’, porque al final dentro de cuatro paredes nos sacamos la mier**, pero todas conversamos, tratamos de empujar y siempre apuntar al mismo lado. Si una cae, la levantamos. Si una no funciona, el equipo no funciona. Tenemos que funcionar las 17 jugadoras que somos”.